Circus William gastiert bis Sonntag in Leutkirch

Artistik, Jonglage und Pferdedressuren: Noch bis Sonntag, 8. September, gastiert der Circus William in Leutkirch.

Auf der Wiese an der Hermann-Neuner-Straße gibt das Familienunternehmen am Mittwoch und Donnerstag jeweils um 16 Uhr, Freitag und Samstag jeweils um 11 und 16 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr gut anderthalbstündige Vorstellungen. Das Programm beinhaltet Pferdedressuren, Artistik und Jonglage sowie einen Feuerschlucker.

In der Pause kann der Besucher die Tierschau besuchen.