Cineclub zeigt Tragikomödie und Disney-Remake

Der Cineclub Leutkirch zeigt diese Woche im Centraltheater Leutkirch zwei Filme: die Tragikomödie „Blinded by the Light“ und das Disney-Remake „Der König der Löwen“.

Die Tragikomödie „Blinded by the Light“ (FSK 6) ist von Donnerstag bis Sonntag, 21. bis 24. November, täglich um 20 Uhr zu sehen. Am Donnerstag läuft der Film im englischen Original mit deutschen Untertiteln. Zum Inhalt: Javed ist ein britischer Teenager mit pakistanischer Abstammung und durchlebt in der englischen Stadt Luton im Jahr 1987 seine Jugend – eine Zeit voller ethnischer und wirtschaftlicher Unruhen in Großbritannien. Um vor der Intoleranz zu flüchten, schreibt Javed Gedichte. Als ihm sein Klassenkamerad Roops jedoch die Musik von Bruce Springsteen vorspielt, widmet er sich diesen Texten. In ihnen findet sich Javed wieder und erkennt Parallelen zu seinem Leben. Dann findet er den Mut, seine Gefühle und Träume in seiner eigenen Stimme auszudrücken.

Das Disney-Remake „Der König der Löwen“ (FSK6) wird am Sonntag, 24. November, um 15 Uhr im Centraltheater gezeigt. Zum Inhalt: Die Tiere Afrikas sind überglücklich, als mit dem Löwenjungen Simba der zukünftige König der Savanne geboren wird. Als Sohn von Mufasa gehört ihm der rechtmäßige Thron. Doch Mufasas Bruder Scar erschleicht ihn sich auf tückische Weise, woraufhin Simba ins Exil verbannt wird. Mit dem quirligen Erdmännchen Timon und dem lebensfrohen Warzenschwein Pumbaa findet Simba neue Freunde. Doch seine Vergangenheit lässt ihn nicht los und als junger Löwenmann erkennt Simba, dass er den Kampf mit Scar aufnehmen muss, um seinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron zurückzuerobern.