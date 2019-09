Cineclub zeigt neuen Tarantino-Film

Der neue Film von Quentin Tarantino „Once Upon A Time In Hollywood“ (Foto) läuft von Donnerstag bis Sonntag, 26. bis 29. September, jeweils ab 20 Uhr im Cineclub in Leutkirch. Der Film wird im amerikanischen Original mit deutschen Untertiteln gezeigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die große Zeit der Western ist in Hollywood vorbei. Das bringt die Karriere von Western-Serienheld Rick Dalton (Leonardo DiCaprio, links) ins Straucheln. Der Ruhm seiner Hit-Serie „Bounty Law“ verblasst mehr und mehr. Gemeinsam mit seinem Stuntdouble, persönlichen Fahrer und besten Freund Cliff Booth (Brad Pitt, rechts) versucht Dalton, in der Traumfabrik zu überleben und als Filmstar zu neuem Ruhm zu gelangen. Am Sonntag, 29. September, läuft außerdem der Familienfilm „Rocca verändert die Welt“ um 15 Uhr. Die ebenso kluge wie mutige Rocca ist erst elf Jahre alt und führt ein ungewöhnliches Leben. Sie muss alleine klarkommen, was ihr aber herzlich wenig ausmacht. Foto: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH/Andrew Cooper