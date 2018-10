Cineclub zeigt Komödie und Familienfilm

Im Central-Theater laufen in den kommenden Tagen die Komödie „BlacKkKlansman“ und der Familien-Abenteuerfilm „Christopher Robin“. Von Donnerstag, 18. Oktober, bis Sonntag, 21. Oktober, jeweils um 20 Uhr läuft „BlacKkKlansman“ (freigegeben ab 12 Jahren). Ende der 1970er-Jahre ist Ron Stallworth der erste schwarze Polizist in seiner Einheit in Colorado Springs. Stallworth will sich beweisen. In einer Zeit, in der Mitglieder des rassistischen Ku-Klux-Klans sogar hohe Posten in der Politik bekleiden, versucht Stallworth, den Klan zu unterwandern. „BlacKkKlansman“ erzählt eine Geschichte, die so absurd ist, dass man kaum glauben kann, dass sie sich in den 1970er-Jahren tatsächlich so zugetragen hat, heißt es in der Ankündigung des Cineclubs.

Am Sonntag, 21. Oktober, und am Sonntag, 28. Oktober, zeigt der Cineclub jeweils um 15 Uhr den Familienfilm „Christopher Robin“ (ohne Alterbegrenzung). Christopher Robin ist erwachsen geworden. Doch der Junge, der einst mit Winnie Puuh Abenteuer im Hundertmorgenwald erlebte, führt kein glückliches Leben. Doch plötzlich steht Winnie Puuh vor ihm und zeigt dem Mann, dass das Leben Spaß machen kann, so die Ankündigung.