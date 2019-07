Cineclub zeigt französische Tragikkömödie

Der Cineclub zeigt von Donnerstag, 1. August bis Sonntag, 4. August, im Centraltheater Leutkirch die französische Tragikomödie „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“, am Donnerstag im französischen Original mit deutschen Untertiteln.

Zum Inhalt: Die Musik ist das große Geheimnis des 20-jährigen Mathieu Malinski. Es ist ein Thema, über das er nicht wagt, in seinem Vorort zu sprechen. Denn hier hängt das große Musik-Talent lieber einfach nur mit seinen Kumpels ab und vergeudet seine Zeit. Manchmal sitzt er an einem öffentlichen Klavier in Paris und zieht sich dort zurück und spielt nur für sich. Mit Pierre Geitner, dem Direktor des nationalen Konservatoriums für Musik in Paris, ist einer im Publikum, der sein Talent bemerkt und ihn fördern möchte. Leichter gesagt als getan, denn Mathieu hat schon zu oft Enttäuschungen erlebt, also weist er Pierre ab. Eines Tages begeht Mathieu mit seiner Gruppe einen Einbruch, was alle direkt hinter Gitter bringt. Pierre Geitner hat Sozialstunden in seiner Institution zu vergeben. Kurzerhand wird die übrige Haftstrafe in Sozialstunden umgewandelt und Pierre meldet Mathieu zum renommiertesten Klavierwettbewerb an.