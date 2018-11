Cineclub zeigt ein Drama und einen Familienfilm

Im Central-Theater in Leutkirch laufen in den kommenden Tagen das Drama „Dolmetscher“ und der Familienfilm „Petterson und Findus 3 – Findus zieht um“. Von Donnerstag, 22. November, bis Sonntag, 25. November, zeigt der Cineclub jeweils um 20 Uhr den Film „Dolmetscher“, in dem der 80-jährige Ali Ungár (Jiri Menzel) auf ein Buch eines einstigen SS-Offziers stößt, in dem dieser seine Aktivitäten in der Slowakei zur Zeit des Krieges beschreibt. Es stellt sich heraus, dass er Alis Eltern hinrichtete, woraufhin sich der Mann auf eine Rachemission begibt, auf der er den 70-jährigen Sohn Georg (Peter Simonischek), ein Lehrer im Ruhestand, antrifft.

Außerdem läuft am Sonntag, 25. November, um 15 Uhr „„Petterson und Findus 3 – Findus zieht um“. Darin geht es um den älteren Herren Petterson und seinen Kater Findus. Dieser hat, seit er von Pettersson gefunden und aufgenommen wurde, einiges an Selbstständigkeit erlangt. Als Findus eines Tages tatsächlich ausziehen möchte, bietet der Mann seinem Kater an – eigentlich eher im Scherz – in das umfunktionierte Toiletten-Häuschen im Hof zu ziehen. Findus nimmt den Vorschlag an. Das übermütige Tier ist überzeugt: Freiheit ist schon etwas Feines – zumindest so lange, bis der Fuchs beginnt, nachts um das Klo-Haus zu streichen