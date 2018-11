Cineclub zeigt drei Filme

Eine Dokumentation und ein Thriller stehen neben dem Familienfilm auf dem Programm des Cineclubs Leutkirch im Centraltheater.

Die Dokumentation „Welcome to Sodom“ (A 2018, FSK 6, 96 Minuten) wird am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. November, jeweils um 20 Uhr gezeigt: Die Elektroschrott-Müllhalde von Agbogbloshie ist das Zuhause von rund 6000 Menschen und ein Teil der ghanaischen Hauptstadt Accra. „Sodom“ nennen die Bewohner diesen trostlosen Ort, an dem vieles von der Technik landet, die in europäischen Haushalten kaputtgeht oder einfach nicht mehr dem neuesten technischen Stand oder der angesagten Mode entspricht. Hier stapeln sich Smartphones, Computer, Tablets und Monitore – und inmitten der Berge aus Schrott leben und arbeiten Menschen, die alte Kabel einschmelzen, um mit den so gewonnenen Rohstoffen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Wie ihr Alltag inmitten von Müll und giftigen Rauchschwaden aussieht, dokumentieren Florian Weigensamer und Christian Krönes in „Welcome To Sodom“.

Mit dem Thrillerdrama „Everybody Knows – Offenes Geheimnis“ (E/F 2018, FSK 12, 130 Minuten) geht es am Samstag und Sonntag, 17. und 18. November, jeweils um 20 Uhr weiter: Die Spanierin Carolina (Penélope Cruz) lebt in Buenos Aires, reist aber nach Hause in ihren Heimatort nahe Madrid zurück, um dort an einem Fest teilzunehmen. Hier begegnet sie Paco (Javier Bardem) wieder, mit dem sie einst ein enges Verhältnis verband. Doch genau wie sie steckt auch er mittlerweile in einer neuen Beziehung. Aber dann versetzt ein unvorhergesehenes Ereignis die Festgesellschaft in Aufregung und gibt Carolinas Heimatbesuch eine unerwartete Wendung. Mit dem neuen Film von Oscar-Gewinner Asghar Farhadi wurden die diesjährigen Filmfestspiele in Cannes eröffnet.

Beim Familienfilm am Sonntag, 18. November, um 15 Uhr „Pettersson und Findus 3 – Findus zieht um“ (D 2018, FSK o.A., 81 Minuten) hat Findus seit er von Pettersson gefunden und aufgenommen wurde, schon einiges an Selbstständigkeit erlangt. Dass der Kater allerdings so gut alleine klarkommt, beruhigt den Mann nicht etwa, sondern macht ihm eher Sorgen – denn was kann Findus schon davon abhalten, sich einfach auf und davon zu machen und die Welt zu entdecken, jetzt wo er Pettersson nicht mehr braucht? Als Findus es sich tatsächlich in den Kopf setzt auszuziehen, bietet der Mann seinem Kater an – eigentlich eher im Scherz – in das umfunktionierte Toiletten-Häuschen im Hof seines Anwesens zu ziehen. Findus nimmt den Vorschlag an...