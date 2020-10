Cineclub zeigt Drama, Doku und Fantasy

Im Centraltheater werden ab Donnerstag drei neue Filme gespielt.

So wird am Donnerstag und Freitag, 8. und 9. Oktober, jeweils um 20 Uhr das Drama „Der Fall Richard Jewell“ (USA 2019, FSK 12, 129 Minuten) gezeigt. In dem neuen Film von Clint Eastwood alarmiert der Wachmann Richard Jewell die Behörden, als er am Rande der Olympischen Spiele von Atlanta 1996 eine Bombe findet. Danach hilft er bei der Evakuierung von Passanten. Er wird als Held gefeiert, doch bald dreht sich der Wind. Wusste Jewell von der Bombe, weil er sie selbst platziert hat? Für das FBI passt der übergewichtige Einzelgänger, der so gerne ein richtiger Polizist wäre, perfekt auf das Profil eines Bombenlegers...

Die Dokumentation „Brot“ (D/A 2019, FSK o.A., 94 Minuten) wird am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Oktober, jeweils um 20 Uhr gespielt. Der Filmemacher Harald Friedl führt hierin Gespräche mit Bäckern aus kleinen Familienbetrieben, aber auch mit Vorständen großer Bäckereibetriebe. Wie sehen diese Menschen die Zukunft des Brotes? Die Doku bringt einem das Grundnahrungsmittel Brot näher, gibt Einblicke in kleine Handwerksbetriebe als auch große Fabriken und wirft einen Blick in die Zukunft.

Der Kinder-Fantasyfilm „Die Wolf-Gäng“ (D 2019, FSK 6, 97 Minuten) wird an den Sonntagen 11., 18. und 25. Oktober immer um 15 Uhr gespielt. Darin ist Vlad gerade mit seinem Vater Barnabas nach Crailsfelden gezogen und nun auch der Neue an der Penner-Akademie, eine der berühmtesten magischen Schulen der Welt. Crailsfelden ist ein fantastischer Ort, hier wimmelt es nur so von Feen, Hexen, Trollen und Zwergen. Mit Vlad und seinem Vater sind nun auch Vampire im Ort vertreten. Aber der kleine Vampir Vlad hat ein großes Problem: Er kann kein Blut sehen...

Aufgrund der aktuellen Lage dürfen Kinder unter acht Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Kino.