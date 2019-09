Cineclub-Programm im September

Der Cineclub Leutkirch zeigt im September unter anderem eine Dokumentation, einen Familienfilm und eine Biografie, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Donnerstag, 12. und Freitag, 13.September läuft um 20 Uhr die Dokumentation „Apollo 11“. Die Doku thematisiert die legendäre Reise zum Mond vor 50 Jahren. Hergestellt aus einer neu entdeckten Fundgrube mit 65 Millimeter Filmmaterial und mehr als 11.000 Stunden nicht katalogisierter Audioaufnahmen bringt der Film einen direkt zum Herzen der berühmtesten Mission der NASA. Der Mission, die zum ersten Mal Menschen auf den Mond brachte und Männer wie Buzz Aldrin und Neil Armstrong weltberühmt machte. Der Film läuft im amerikanischen Original mit deutschen Untertiteln.

Am Samstag, 14. September und Sonntag, 15.September wird ab 20 Uhr die Elton John-Biografie „Rocketman“ gezeigt. Der Film ist ab 12 Jahren frei gegeben und läauft im englischen Original mit deutschen Untertiteln. Mitte der 60er Jahre in einem Vorort von London: Reginald Dwight (Taron Egerton) ist ein ganz normaler Junge – ein bisschen kräftiger gebaut und ziemlich schüchtern. Nur wenn er am Klavier sitzt, kommt er so richtig aus sich heraus. Seine wahre Leidenschaft allerdings gilt dem Rock’n’Roll, den er aber erst nach seinem Umzug in die englische Hauptstadt ausleben kann. Mit seiner Umbenennung in Elton John beginnt für ihn schließlich der Aufstieg zu einer der schillerndsten Figuren, die die britische Unterhaltungsbranche jemals hervorbrachte.

„Rocca verändert die Welt“ ist ein Familienfilm und läuft jeweils am Sonntag vom 15. bis zum 29. September ab 15 Uhr. Die ebenso kluge wie mutige Rocca ist erst elf Jahre alt und führt ein ungewöhnliches Leben. Ihre Eltern sind im Himmel – die Mutter, weil sie bei Roccas Geburt starb und ihr Vater, weil er als Astronaut zur Internationalen Raumstation aufgebrochen ist, weswegen die Elfjährige bei ihrer Großmutter in Hamburg unterkommen soll. Die scheint irgendwie kein Herz für ihre Enkelin zu haben und landet dann bald wegen einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Rocca muss nun alleine klarkommen, was ihr aber herzlich wenig ausmacht.