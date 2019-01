Cineclub präsentiert Doku, Thriller und Familienfilm

Der Cineclub präsentiert im Centraltheater wieder drei Filme – einen Thriller, eine Doku und an den Sonntagnachmittagen einen Familienfilm.

Der Thriller The Guilty ist am Donnerstag und Freitag, 17. und 18. Januar, jeweils um 20 Uhr zu sehen. Der in Echtzeit erzählte Thriller des dänischen Regisseurs Gustav Möller schafft laut Mitteilung eine klaustrophobische Enge in der Telefonzentrale, in der das ganze Geschehen spielt.

Die Doku Wo bist du, João Gilberto? läuft am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Januar, jeweils um 20 Uhr im Centraltheater. Laut Mitteilung ein nachdenklicher, aber auch immer wieder humorvoller Film, der den Zuschauer in eine wunderbare Welt eintauchen lässt, in der die Musik und ihr Lebensgefühl alle Figuren, Orte und Situationen durchdringen.

Der Familienfilm „Wildhexe“ ist laut Mitteilung des Cineclubs der erste Band der „Wildhexe“-Buchreihe und sei mit viel Liebe zum Detail, aufwendig und spektakulär verfilmt worden. Zu sehen ist der Film an den Sonntagen 20. und 27. Januar jeweils um 15 Uhr.