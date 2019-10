Cineclub Leutkirch zeigt Drama und Familienkomödie

Im Centraltheater Leutkirch zeigt der Cineclub die Filme „Es gilt das gesprochene Wort“ und „Mein Lotta-Leben“.

Das deutsch-französische Drama „Es gilt das gesprochene Wort“ (D/F 2019, FSK 12, 122 Minuten) wird von Donnerstag, 17., bis Sonntag, 20. Oktober, jweils um 20 Uhr gespielt. Darin macht die toughe Pilotin Marion Urlaub in der Türkei und lernt dort den äußerst charmanten Baran kennen. Baran weiß genau, wie seine Wirkung auf Frauen ist und auch Marion kann ihm nicht widerstehen. So dauert es nicht lange, bis sich zwischen den beiden ein Flirt entwickelt – und das, obwohl Marion mit Raphael liiert ist. Baran möchte sein Leben umkrempeln und aus den ärmlichen Verhältnissen, in denen er in der Türkei lebt, fliehen. Er lässt nichts unversucht, um Marion zu überreden, ihn mit nach Deutschland zu nehmen. Sie fasst sich schließlich ein Herz und ermöglicht Baran mit einer Scheinehe ein neues Leben in Europa. Als die beiden sich als frisch vermähltes Ehepaar nach und nach einleben, lässt Marion Baran immer mehr in ihr Leben und damit auch in ihr Herz. Beide geben sich sichtlich Mühe mit der Beziehung und dem neuen Leben, doch herbe Rückschlage und ein Schicksalsschlag stellen alles auf die Probe.

Jeweils am Sonntag, 20 und 27. Oktober, wird um 15 Uhr die Familienkomödie „Mein Lotta-Leben“ (2019, FSK 0, 94 Minuten) gezeigt: Lotta Petermann ist elf Jahre alt und hat es mit ihrer Familie manchmal nicht leicht:Ihre blöden Brüder ärgern sie Tag ein, Tag aus, ihr Vater Rainer ist immerzu schlecht gelaunt und ihre Mutter Sabine befindet sich gerade auf einem AyurvedaTrip und arbeitet neuerdings im Meditationsstudio des selbst ernannten Gurus Heiner Krishna. Zum Glück ist ihre beste Freundin Cheyenne immer für sie da, auch wenn es wieder mal zu einer Auseinandersetzung mit ihrer arroganten Mitschülerin Berenike kommt. Als diese eine große Party feiert und Lotta und Cheyenne als einzige nicht eingeladen werden, setzen die beiden Freundinnen alles daran, doch noch einen Weg zu finden, um doch noch irgendwie zur Feier gehen zu können. Bis es plötzlich auch zwischen Lotta und Cheyenne zu kriseln beginnt...