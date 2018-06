Cineclub hat drei Filme im Programm

Drei Filme zeigt der Cineclub in den kommenden Tagen im Leutkircher Centraltheater.

Das deutsche Drama „Und morgen Mittag bin ich tot“ läuft am Donnerstag, 17. April, und Freitag, 18. April, jeweils um 20 Uhr. Am Karsamstag und Ostersonntag zeigt der Verein jeweils um 20 Uhr die spanisch-französische Co-Produktion „Das Mädchen und der Künstler“. Für Kinder gibt es am Ostersonntag um 15 Uhr die finnische Komödie „Ella und das große Rennen“.

Und morgen bin ich tot: Lea ist zwar gerade mal 22 Jahre alt, doch bei ihr wurde die tödlich verlaufende Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose diagnostiziert. Ihr Bruder starb bereits an der Krankheit – und das trotz einer Rettung verheißenden Lungentransplantation. Daher verzichtet Lea darauf und entscheidet sich angesichts ihres neuen Alltags mit Tabletten und Sauerstoffgerät dafür, sich das Leben zu nehmen. Zuvor möchte sie noch ihren letzten Geburtstag mit der Familie feiern, die von ihrem Plan nichts ahnt.

Regisseur Frederik Steiner liefert mit „Und morgen Mittag bin ich tot“ sein Spielfilmdebüt ab. In der Hauptrolle der todkranken Lea ist Liv Lisa Fries zu sehen, die bereits in „Die Welle“ mitgespielt hat. „Ein bewegendes, mutiges und in seiner Ruhe so kraftvolles Plädoyer für die Freiheit des Einzelnen, über das eigene Leben zu entscheiden. Bis zuletzt“, schreibt der Cineclub dazu.

Das Mädchen und der Künstler: Frankreich 1943: Einst war der Bildhauer Marc Cros ein berühmter Künstler. Doch nun lebt der mittlerweile 80-Jährige in einem kleinen Dorf nahe der spanischen Grenze und hat jeglichen Lebensmut verloren. Um ihn wieder aufzubauen macht sich seine Ehefrau Lea, einst selbst Marcs Muse, auf die Suche nach einem Modell für eine Skulptur. Eines Tages trifft sie dabei auf die junge Katalanin Mercè, die sich auf der Flucht vor den Truppen des Diktators Franco befindet.

Vom Entwurf zur fertigen Skulptur: Die spanisch-französische Co-Produktion erzählt vom künstlerischen Schaffensprozess, von der Muse, den Gefühlen und der Liebe im Zeitalter der bedrückenden Schwere des Kriegs. „Kurzum: ein kleines, puristisches Filmkunstwerk, welches in der Ruhe seiner Inszenierung schwelgt. Wunderschön in schwarz-weißen Bildern fotografierter Film“, so der Cineclub.

Ella und das große Rennen: Die Schule der achtjährigen Ella soll abgerissen werden, um eine Rennstrecke zu bauen. Stattdessen sollen die Kinder ab jetzt auf eine riesige Schule gehen, von der man sagt, dass sie so groß ist, dass Schüler dort monatelang nach dem richtigen Klassenraum suchen. Doch dann bietet sich eine Chance für Ella und ihre Freunde: Wenn sie ein Rennen gegen den Formel-1-Weltmeister gewinnen, wird die Strecke nicht gebaut. Dumm nur, dass sie das Rennen in einem alten VW-Bus ohne Motor bestreiten müssen.

Der Film von Taneli Mustonen (Me and Morrison) basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Timo Parvela, der auch gemeinsam mit Aleksi Hyvärinen das Drehbuch schrieb.

Inhaber der SZ-Abokarte erhalten eine Ermäßigung auf den Eintrittspreis.