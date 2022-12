Christine Urspruch liest in der Malztenne

Weihnachtliches und Unweihnachtliches präsentieren ChrisTine Urspruch und Christian Segmehl am Sonntag, 11. Dezember, in der Malztenne der Brauerei Clemens Härle in Leutkirch. Passend zum Advent liest die aus dem „Tatort“ bekannte Schauspielerin Christine Urspruch Texte, Gedichte und Essays von bekannten und unbekannten Schriftstellern. Anknüpfend an die Vorweihnachtszeit präsentiert sie Geschichten, die besinnlich und ruhig, aber auch lustig und nicht immer ganz so ernst sind. Reizvoll sind vor allem auch die unweihnachtlichen Erzählungen, die diese festliche Zeit auch von einer anderen Seite zeigen. Der in Leutkirch wohnende Saxophonist Christian Segmehl untermalt das Gelesene mit ebenso unterschiedlicher wie spannender Musik. Karten gibt’s im Vorverkauf im Brauereikontor zum Preis von 18 Euro, an der Abendkasse für 20 Euro. Studenten, Schüler und Härle-Klubber zahlen zwei Euro weniger. Veranstaltungsbeginn ist um 18 Uhr.