Christian Skrodzki ist ein „Allgäuer GenussMacher“

Zum vierten Mal zeichnete die Meckatzer Löwenbräu in vier Kategorien die „Allgäuer GenussMacher“ aus. In der Kategorie „Persönlichkeit“ wählte die neunköpfige Jury unter Vorsitz von Brauereichef Michael Weiß Christian Skrodzki aus Leutkirch auf den ersten Platz. „Wenn man einen Macher beschreiben wollte, so würde Skrodzki als Vorlage dienen“, heißt es in der Begründung.

Bürgerbahnhof, Allgäuer Genussmanufaktur, Allgäuer Genusshotel, Historischer Dorfgasthof Hirsch, Heimat Bärenweiler – die Liste mit von Christian Skrodzki initiierten und umgesetzten Projekten ist lang. Viel Herzblut, Leidenschaft und auch Geld habe der umtriebige Allgäuer in seine Projekt investiert, heißt es in der Mitteilung der Brauerei. Und nicht immer rannte er dabei offene Türen ein.

„Auf meinem Weg musste ich schon die ein oder andere Hürde nehmen“, erinnert sich Skrodzki, „aber ich habe an jedes einzelne Projekt geglaubt. Das hat mich auch in schwierigen Situationen am Ziel festhalten lassen.“

Für seine Beharrlichkeit und sein visionäres Denken wurde Skrodzki nun vor wenigen Tagen im Rahmen einer Preisverleihung in Meckatz mit rund 100 geladenen Gästen ausgezeichnet. „Diese Anerkennung bedeutet mir sehr viel, zeigt es doch, dass Mut auch belohnt wird. Es ist eine sehr schöne Wertschätzung meiner Arbeit.“