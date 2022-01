Christbaumverkauf im Advent erzielt Rekordsumme von 9300 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für den Christbaumverkauf in der Vorweihnachtszeit hat Anton Hess vom Kirchengemeinderat Schloss Zeil mit den helfenden Händen enormes Engagement aufgebracht. Nun konnten die Vertreterinnen der unterstützten Projekte, Michaela Lendrates der Stiftung Kinderchancen Allgäu und Marlies Schindler vom Förderkreis tumor- und leukämiekranker Kinder Ulm, symbolisch die jeweilige Spendensumme von 3125 Euro entgegennehmen. Ein weiteres unterstütztes Projekt ist die Friedhofsmauer in Unterzeil, die dringend einer Sanierung bedarf. Diese Rekordsumme ist nur durch die zahlreichen Käuferinnen und Käufern zustande gekommen, die mit ihrem Christbaumkauf Projekte der Region unterstützten – Vielen Dank! Insgesamt 570 Christbäume konnten durch den Christbaumverkauf der Kirchengemeinde Schloss Zeil in die Wohnräume der Region „einziehen“. In den kurzen Verkaufszeiten (2,5 Stunden) wurden bis zu 105 Nadelbäume verkauft und verladen. „Hierzu benötigt es gutes Zusammenwirken und Tatkraft“, wie Manuel Trautwein, Kirchengemeinderatsvorsitzender von Schloss Zeil, von seinem Einsatz berichtet.

Der Projektleitung der Stiftung Kinderchancen Allgäu, Michaela Lendrates, ist die Freude ins Gesicht geschrieben: „Wir bedanken uns ganz herzlich beim Veranstaltungsteam für die Umsetzung und den ehrenamtlichen Einsatz für den guten Zweck. Mit diesen Mitteln können wir unsere bestehenden Projekte, wie beispielsweise den Förderfonds Chancenschenker, ausbauen und weitere Kinder in der Region erreichen.“ Hierbei erhalten Kinder individuelle, immaterielle und außerschulische finanzielle Unterstützung, um etwa ein Musikinstrument zu erlernen.

Ein weiterer Teil fließt in die Tätigkeiten des Förderkreis tumor- und leukämiekranker Kinder Ulm. Marlies Schindler weiß, dass Familien, die ein Kind in seiner Behandlung unterstützen möchten, auf die Angebote vor Ort, wie die Elternhäuser oder die Geschwisterkindbetreuung, angewiesen sind. Jede Spende unterstützt diese Angebote.

Anton Hess vergleicht die vergangene Verkaufsaktion mit den Vorjahren und ist überzeugt, dass auch neue Käufer*nnen aus sämtlichen Richtungen nach Unterzeil kommen. Er richtet seinen Dank insbesondere an die zahlreichen Interessierten und die langjährige Kundschaft, die vertrauensvoll ihren Christbaum in Unterzeil aussuchten und meist auch großzügig für den guten Zweck aufrundeten.