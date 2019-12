Christbaumverkauf für einen guten Zweck auf Schloss Zeil

Die Kirchengemeinde Schloss Zeil verkauft wieder Nordmanntannen und Fichten,die zwischen einem und drei Meter hoch sind. Die Bäume stammen laut Pressemitteilung der Stiftung Kinderchancen Allgäu aus dem Allgäu und aus Österreich.

Am vergangenen Wochenende startete der Verkauf. Der Erlös des Verkaufs werde an die Stiftung Kinderchancen Allgäu und den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder in Ulm gespendet, heißt es weiter. Zusätzlich werden die Schulen St. John Bosco und St. Anthony in Katende in Uganda unterstützt. Pfarrer Robert Galiwango, der schon zweimal die Urlaubsvertretung in der Seelsorgeeinheit St. Gallus Allgäu übernahm, hat auf die Armut in seiner Heimatgemeinde in Uganda aufmerksam gemacht.

An folgenden Terminen gibt es nochmals die Chancen einen schönen, regionalen und sozialen Baum für Ihr Weihnachtsfest zu bekommen: Am Freitag, 13. Dezember, von 14.30 bis 17 Uhr und am Samstag, 14. Dezember, von 9.30 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr.