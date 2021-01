Christbaumverkauf erzielt Rekordsumme

Für den Christbaumverkauf in der Vorweihnachtszeit hat Anton Hess vom Kirchengemeinderat Schloss Zeil enormes Engagement aufgebracht und sieben Verkaufstermine in den Adventswochen gemeinsam mit zahlreichen Helfern angeboten. Nun konnten die Vertreter der unterstützten Projekte symbolisch die jeweilige Spendensumme von 2300 Euro entgegennehmen. Ein weiteres unterstütztes Projekt ist laut Pressemitteilung die Friedhofsmauer in Unterzeil, die dringend einer Sanierung bedarf.

Insgesamt 480 Christbäume konnten durch den Christbaumverkauf der Kirchengemeinde Schloss Zeil in die vorweihnachtlichen Wohnräume der Region Einzug halten. Etwa 65 Prozent der verkauften Bäume stammen aus Oberschwaben. Mit der enormen Spendensumme habe niemand gerechnet, zumal im Vorfeld zur Aktion die Veranstalter selbst abwägen mussten, ob und wie in diesem Jahr der Christbaumverkauf stattfinden kann, wie Manuel Trautwein, gewählter Kirchengemeinderatsvorsitzender Schloss Zeil, erzählt.

Der Projektleitung der Stiftung Kinderchancen Allgäu, Michaela Lendrates, ist die Freude ins Gesicht geschrieben: „Wir bedanken uns ganz herzlich beim Veranstaltungsteam für die Umsetzung trotz erhöhter Herausforderungen. Mit diesen Mitteln können wir unsere bestehenden Projekte, wie beispielsweise den Förderfonds Chancenschenker, ausbauen und weitere Kinder in der Region erreichen.“ Hierbei erhalten Kinder individuelle, immaterielle und außerschulische finanzielle Unterstützung, um etwa ein Musikinstrument zu erlernen. Denn die aktuelle Pandemie-Situation verschärfe das finanzielle Ungleichgewicht in der Gesellschaft und erfordere für weitaus mehr Kinder Unterstützung, um gleichberechtigt ihre Talente und Fähigkeiten entfalten zu können.

Ein weiterer Teil fließt in die Tätigkeiten des Förderkreis tumor- und leukämiekranker Kinder in Ulm. Marlies Schindler weiß, dass Familien, die ein Kind in seiner Behandlung unterstützen möchten, auf die Angebote vor Ort, wie die Elternhäuser oder die Geschwisterkindbetreuung, angewiesen sind. Auch den Anschluss zur eigenen Schulklasse oder Freunden nicht zu verlieren, sei während dem Behandlungszeitraum für das kranke Kind wichtig. „Den Herausforderungen des sozialen Abstandes stehen diese Familien auch unabhängig der Pandemie-Situation gegenüber“, so Schindler.