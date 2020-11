Christbaumkugelaktion am Wochenmarkt

Worauf man sich besonders freut, wenn die Pandemie mit ihren Einschränkungen vorbei ist, kann man am Wochenmarkt auf eine Weihnachtsbaumkugel schreiben, heißt es in einer Mitteilung der Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach.

An einem Stand an diesem Montag können laminierte Weihnachtsbaumkugeln aus Papier beschriftet werden. Alle Kugeln werden am Weihnachtsbaum vor dem Leutkircher Rathaus aufgehängt. Auch ein Dankeschön an jemanden, der sich in den vergangenen Monaten ganz besonders engagiert hat, könne hier veröffentlicht werden. Alle Teilnehmenden bekommen als Dank einen Leutkirch-Adventskalender, so das Schreiben weiter.

Die Partnerschaft für Demokratie wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.