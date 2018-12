Christbäume für einen guten Zweck

Die Kirchengemeinde Schloss Zeil verkauft auch dieses Jahr an mehreren Tagen Christbäume auf dem Kirchplatz Unterzeil. Seit einigen Jahren unterstützt die Kirchengemeinde damit soziale Projekte.

„Die Hälfte des Erlöses geht an den Förderkreis für tumor- und leukemiekranke Kinder in Ulm und dieses Jahr möchten wir mit der anderen Hälfte die Stiftung Kinderchancen Allgäu unterstützen,“ wird Anton Hess vom Kirchengemeinderat in dem Pressetext zitiert. Rund um die Kirche in Unterzeil warten viele schöne Christbäume, um nicht nur mit Lichtern und Kugeln geschmückt zu werden, sondern auch gleichzeitig mit der Aktion noch Kindern vor Ort unterstützen, begleiten und fordern zu können, so die Ankündigung weiter. „Mithilfe dieser tollen Aktion, können wir uns mit unseren Projekten, stark für Kinder machen“, bedankte sich Ramona Wiest, Projektleitung der Stiftung Kinderchancen Allgäu.

Wer noch keinen Christbaum gekauft hat, kann dies am Freitag, 14. Dezember, von 14.30 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 15. Dezember, von 9.30 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr nachholen

Nähere Infos zu den Projekten: www.stiftung-kinderchancen-allgaeu.de und https://www.foerderkreis-ulm.org.