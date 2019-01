Chemikaliengebinde drohte zu platzen

Am Vormittag rückten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Leutkirch und den umliegenden Gemeinden in die Firma Milei in Leutkirch-Adrazhofen aus. Dort drohte laut Gert Henke, Leiter Technik bei Milei, ein Chemikaliengebinde mit 1000 Liter Desinfektionsmittel zu platzen. Eine Gefahr für die Anwohner und die Umwelt bestand laut Henke zu keinem Zeitpunkt.

Grund war wohl ein technischer Defekt am Gebinde des Lieferanten, so Henke. Abschließend geklärt sei das aber noch nicht. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um das Gebinde kontrolliert und mit Schutzanzügen öffnen zu können. Der Einsatz läuft am Mittag noch. Selbst bei einem Platzen des Gebindes hätte laut Henke aber keine Gefahr für die Anwohner bestanden. Und auch nicht für die Umwelt, da das Gebinde in einem Auffangbecken gelagert wird. Laut Henke sei Milei hier insgesamt vorsichtiger, als vielleicht notwendig.