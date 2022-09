Center Parcs will Fehlalarme in Leutkirch weiter reduzieren

Brauchen die Feuerwehrleute in den Leutkircher Ortschaften tragbare Funkmeldeempfänger? Mit dieser Frage hatte sich zuletzt der FDP-Ortsverband Württembergischen Allgäu außeinandergesetzt. Deren Einschätzung: ja. Leutkirchs Feuerwehrkommandant Michael Klotz bewertet die Situation allerdings völlig anders. Und auch das Brandschutz-Konzept von Center Parcs spielt bei diesem Thema eine Rolle.

„Feuwerwehr der Ortsteile braucht elektronisches Meldesystem“ - so lautete vor einiger Zeit der Titel einer Pressemitteilung der FDP im württembergischen Allgäu. Die Begründung: „Ursprung der Aktion ist, dass erstaunlich viele Alarmmeldungen von Center Parcs ausgehen. In allen Fällen rückt die Feuerwehr aus, auch wenn es sich um Fehlmeldungen handelt. Das tiefere örtliche Problem ist aber darin zu sehen, dass jeder Einsatz, auch bei Fehlmeldungen, mit Sirenengeheule zu Lasten der Anwohner verbunden ist“, wird Luis Kistler, Mitglied des FDP-Ortsverbandes, in der Mitteilung zitiert.

Niedrige Einsatzzahlen in Dörfern

Deshalb fordert die FDP, dass – analog zur Ausstattung der Einsatzkräfte in der Leutkircher Kernstadt – auch die Abteilungen in den Ortschaften mit tragbaren Funkmeldeempfängern ausgestattet werden. Leutkirchs Feuerwehrkommandant Michael Klotz sieht das allerdings skeptisch, wie er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erläutert.

Nach Einschätzung von Feuerwehr-Kommandant Michael Klotz lohnen sich digitale Funkmeldeempfänger für die Einsatzkräfte in den Leutkircher Ortschaften nicht. (Foto: Archiv: Thomas Werz)

Entsprechende Diskussionen habe es bereits vor rund 20 Jahren gegeben. „Die Einsatzzahlen in den Dörfern sind so niedrig, dass sich die Funkmeldeempfänger nicht lohnen“, erklärt Klotz. Rund 350 Feuerwehrleute müssten mit solchen „Piepsern“ ausgestattet werden, die nach Angaben des Kommandanten rund 750 Euro pro Stück kosten. Zudem befürchtet er – weil die meisten Wachen auf dem Land nur wenige Male pro Jahr ausrücken müssten und das Gerät dann nur ganz selten „piepst“ – dass der Meldeempfänger im Alltag schnell zu Hause vergessen wird.

Fehlalarme nach Center-Parcs-Eröffnung

Deshalb hält er das aktuell geltende System – mit Benachrichtigungen per SMS und Sirenen in den Ortschaften – für richtig. „Dadurch erreichen wir schnell auch viel mehr Leute.“ Manchmal – etwa bei Unwettern – sei es durchaus hilfreich, wenn bei Einsätzen neben den Einsatzkräften auch die Bevölkerung wachgerüttelt werde. Nach Einschätzung von Klotz fühle sich die große Mehrheit von den Sirenen nicht gestört. „Das sind nur einzelne, die sich beschweren“, ist sich der Kommandant sicher.

Ärgerlich wird es für Bewohner der Ortschaften vorwiegend dann, wenn sie wegen Fehlalarmen aus dem Schlaf gerissen werden. Vor allem die Urlauer sind davon – wegen der Nähe zum Ferienpark Allgäu von Center Parcs – vergleichsweise häufig betroffen. Insbesondere in den ersten Monaten nach der Eröffnung im Herbst 2018 kam es zu unzähligen falschen Alarmierungen (SZ berichtete mehrfach).

Brandschutzkonzept wird optimiert

Nach Angaben von Klotz habe sich diese Zahl in den vergangenen zwei Jahren drastisch reduziert. Und: „Ich würde sagen, in 60 Prozent der Fälle sind die Einsätze im Ferienpark jetzt auch wirklich nötig.“ Zudem versichert der Kommandant, dass es – zum Zeitpunkt des SZ-Gesprächs – „in den letzten vier Wochen keinen Alarm bei Center Parcs“ gegeben habe.

Die Sirene auf der Dorfhall in Urlau. (Foto: Archvi: Müller)

Dennoch sei der Großkonzern dran, die Zahl der Fehlalarme weiter zu reduzieren. Wie Klotz erläutert, seien die Verantwortlichen dabei, das Brandschutzkonzept so zu überarbeiten und optimieren, dass mehrere Melder anschlagen müssten, damit ein Alarm ausgelöst wird.

Das bestätigt Sabine Huber, Pressesprecherin bei Center Parcs, auf Anfrage: „In Zusammenarbeit mit dem Kreisbrandmeister und einem Ingenieurbüro wurde kürzlich besprochen, wie man das vorhandene Brandschutzkonzept optimieren kann.“ Die Erweiterung werde in den kommenden Tagen mit der zuständigen Brandschutzdienststelle besprochen, „sodass in den nächsten Wochen mit einer Umprogrammierung des Systems gestartet werden könnte“.