Center Parcs spendet den Johannitern Lebensmittel

Der Center Parcs Park Allgäu hat 120 Lebensmittelkörbe seines Partnerunternehmens Areas an die Johanniter Leutkirch gestiftet. Nachdem auch der Park zum 1. November seine Tore wegen der Corona-Pandemie schließen musste, stellte man sich dort die Frage, was man Sinnvolles mit den vielen Paletten von Lebensmitteln machen könne, wenn eine Gastronomie mit sechs Restaurants, einer Kantine und einem Supermarkt zügig schließen müsse. Laut Pressemitteilung war die Antwort relativ einfach: An Organisationen geben, die etwas Gutes tun. Wie die Johanniter mit ihrem Sonnentreff in der Gerbergasse 8 in Leutkirch – ein Treffpunkt für engagierte Menschen aller Generationen und Herkünfte. Im Café gibt des den sogenannten „Fairteiler“ – dort bekommen Bürger kostenlos Lebensmittel, die übrig sind oder entsorgt werden. Egal, ob aus Überzeugung oder Unterstützung, hier könne jeder hinkommen und ganz nebenbei auch etwas Gutes tun. Aktuell zum Beispiel die Johanniter bei der Aktion „Rett Syndrom“ unterstützen. Foto: Center Parcs