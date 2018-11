Center Parcs ist ein wichtiger Wirtschaftszweig für Leutkirch

Vorsitzende Melanie Krimmer hat am Montagabend die Mitglieder des Leutkircher Wirtschaftsbundes zur Hauptversammlung im Hotel Post begrüßt. Neben den Vereinsregularien wurden die Fortschritte der einzelnen Projektgruppen dargestellt. In ihrem Jahresbericht führte Krimmer an, dass sämtliche Veranstaltungen des vergangenen Jahres außerordentlich gut frequentiert gewesen seien.

Der Aktionstag „Grenzenlos einkaufen“ habe sich als wahrer Besuchermagnet erwiesen, ebenso Gallus- und Weihnachtsmarkt. Dennoch könne der Verlust beim Weihnachtsmarkt nicht über Mitgliederbeiträge ausgeglichen werden, eine Unterstützung der Stadtverwaltung liege aber vor. Sie erkläre sich bereit, 90 Prozent der entstandenen Verluste zu übernehmen. Ein weiterer verkaufsoffener Sonntag sei in Planung, entsprechende Gespräche mit Autohäusern und Fahrradgeschäften seien hierbei in Anbahnung. Krimmer bedauerte das Ausscheiden von Jonas Falter und bat die anwesenden Mitglieder um unterstützende Mitarbeit im Vorstand.

Die Vorsitzende berichtete über den Stand des „Verpackungsprojektes“, dessen Ziel einheitliche Papier-Einkaufstüten sind. Zwei Prototypen stellte sie den Mitgliedern vor, die nach kleineren Nachbesserungen in der Form bereits druckreif seien. Das Projekt „Innenstadt“, vorgestellt von Robert Wünsche, konkretisiere sich ebenfalls. Geplant sei ein blau-gelber Blumenschmuck, und bei der mangelhaften Spielplatzsituation sei man in Gesprächskreisen zu guten Ansätzen gekommen.

Hüpfburg wird angeschafft

Der Anschaffung einer Hüpfburg wurde nach kurzer Diskussion mehrheitlich zugestimmt. Die Kosten von etwa 4500 Euro sollen sich durch Werbung und Vermietung der Burg im Laufe der Zeit refinanzieren. Eine kostenlose Überlassung aus dem Bestand des Gasthofes Hirsch lehnte der Wirtschaftsbund ab. Die Neuanschaffung solle farblich und konzeptionell der Leutkircher Altstadt angepasst werden.

In seinem ausführlichen und umfangreichen Grußwort stellte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle die Stadtentwicklung vor. Er sei besonders stolz darauf, mit einem kleinen Personalteam, die Stadt dennoch voranbringen zu können. Schwerpunkt seien dabei Bauplätze, um die Infrastruktur nachhaltig zu stärken. Geplant sind Baugebiete für das klassische Einfamilienhaus, der soziale Wohnungsbau und die Ausweisung von Gewerbe- und Mischflächen an der Hermann-Neuner-Straße. Wichtig sei ihm dabei auch die nachhaltige Nachnutzung gewerblicher Flächen, um die Ressourcen der Landwirtschaft nicht zu beeinträchtigen.

Als weiteren, wichtigen Wirtschaftszweig für Leutkirch führte er Center Parcs an. Um den Gästen einen gefahrlosen Radweg in die Kernstadt anbieten zu können, seien zwei Unterführungen geplant. In unmittelbarem Zusammenhang dazu erhält Leutkirch ein erneuertes Verkehrsleitsystem, sowohl für den Straßen- als auch für den Fußgängerverkehr.

Der Kassenbericht von Dieter Hummel wies ein Minus in Höhe von rund 1000 Euro für das Jahr 2017 aus. Der Verlust beim Weihnachtsmarkt konnte durch andere Aktivitäten zwar gemildert, aber nicht komplett ausgeglichen werden. Wolfgang Oligmüller prüfte die Kasse und bescheinigte eine ausgezeichnete und korrekte Kassenführung, worauf der Vorstand einstimmig entlastet wurde. Maren Schnaible tritt die Nachfolge von Jürgen Oberem an, der als Kassenprüfer ausschied. Ihre Wahl erfolgte einstimmig.

Abschließend stellte die Vorsitzende zwei Diskussionsthemen in den Raum. Die Altpapierentsorgung gestalte sich problematisch und Beschwerden über die Umlage der Einzelhändler häufen sich ebenfalls. Anregungen aus den Mitgliederkreisen nahm der Vorstand auf, eine Entscheidung über das weitere Vorgehen wurde vertagt.