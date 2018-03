Center Parcs feiert Richtfest

Der Rohbau des Zentralgebäudes steht: Mit dem Richtfest hat der Tourismuskonzern Center Parcs am Donnerstag – knapp 28 Wochen vor der geplanten Eröffnung – den nächsten Meilenstein für den Ferienpark Allgäu gesetzt. Zu Gast waren mehr als 800 Arbeiter sowie einige Vertreter aus der Kommunalpolitik. Ab Oktober sollen etwa 350 000 Urlauber pro Jahr auf das Gelände im Urlauer Tann strömen.

„Das Richtfest ist ein Dankeschön an die Mitarbeiter, die momentan bei jedem Wetter im Einsatz sind“, sagte Frank Daemen, Deutschland-Chef von Center Parcs. Gleichzeitig leite das Event aber auch den Endspurt der Arbeiten am Ferienpark Allgäu ein. Bauprojektleiter Dim Hemeltjen lobte in einer kurzen Ansprache „die unglaubliche Geschwindigkeit auf der Baustelle“.

Fast 450 Häuser stehen

Gefeiert wurde am Donnerstag unter anderem, dass bereits fast 450 von geplanten 1000 Häuser stehen. Es wurde gefeiert, dass viele Waldflächen erfolgreich gerodet und anschließend an anderer Stelle neu gepflanzt worden sind. Es wurde gefeiert, dass Arbeiter rund 100 000 Kubikmeter Beton eingebrochen haben und für den Bau von Straßen wiederverwenden. Und es wurde gefeiert, dass das Projekt laut Hemeltjen „gut im Zeitplan liegt“. Schließlich werden derzeit sechs bis sieben Feriendomizile pro Tag aufgestellt.

Frank Daemen und Dim Hemeltjen stoßen im Festzelt an. (Foto: Simon Nill) Stoßen beim Richtfest in luftiger Höhe auf den Ferienpark Allgäu an: Bauprojektleiter Dim Hemeltjen (von links), Deutschland-Chef Frank Daemen, Harald Steiner, Matthias Hämmerle (beide Firma Josef Hebel). (Foto: Simon Nill) Im Center-Parcs-Gelände wird Richtfest gefeiert. (Foto: Simon Nill) 1 von 1

Zum traditionellen Richtfest gehören Scherben. Dafür sorgten vier zerbrochene Sektgläser, die von Harald Steiner, Matthias Hämmerle (beide von der Firma Josef Hebel aus Memmingen), Dim Hemeltjen und Frank Daemen von einer Hebebühne aus luftiger Höhe zu Boden geworfen wurden. „Nun du Glas, zersplittere im Grund und geweiht sei dieses Haus zur Stund“, sagte Steiner zum Abschluss seines Richtspruchs.

150 000 Übernachtungen gebucht

Seit einigen Wochen können die Feriendomizile, die ab Oktober zur Verfügung stehen sollen, von Urlaubern geordert werden. „Bisher wurden schon ungefähr 150 000 Übernachtungen gebucht“, erklärte Frank Daemen. Für die ersten beiden Wochenenden sei bereits jetzt kein Haus mehr verfügbar. „Es gibt eine irre Nachfrage“, sagte Daemen gegenüber der SZ Anfang des Jahres.

Die Center-Parcs-Manager kalkulieren mit mehr als einer Million Übernachtungen pro Jahr. Die Häuser auf dem Areal – das etwa so groß wie 230 Fußballfelder ist – sind in verschiedenen Kategorien geplant. Der Ferienpark Allgäu ist bereits die sechste Anlage von Center Parcs in Deutschland und einer der größten Freizeitparks in Europa.

Aber nicht nur der Bau stellt den Konzern aktuell vor Herausforderungen. Vor einiger Zeit hat die Suche nach Personal begonnen. Bis zu 1000 Arbeitsplätze in Vollzeit, Teilzeit sowie auch auf Minijob-Basis sollen auf dem ehemaligen Munitionsareal entstehen. Einige Stellen seien schon vergeben.

Insbesondere die Ausbildungsplätze, die gar für die kommenden zwei Jahre besetzt sind. Für andere Arbeitsplätze sollen in den kommenden Wochen Bewerbungsgesprächen über die Bühne gehen.