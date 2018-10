Center-Parcs-Chef äußert zum erlittenen Imageschaden

Drei Wochen lang war der Ferienpark Allgäu von Center Parcs eine besucherfreie Zone. Damit ist jetzt wieder Schluss: Etwa 1600 Übernachtungsgäste haben die Verantwortlichen von Center Parcs am Montag zur Wiedereröffnung auf dem Gelände bei Urlau begrüßt. „Außerdem sind viele Tagesbesucher aus der Region gekommen“, ist sich Park-Manager Christoph Muth im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sicher. Belegt sind derzeit rund 360 Ferienhäuser.

Etliche Urlauber genießen am frühen Montagabend bereits ihren Aufenthalt. Manche vergnügen sich beispielsweise in der Wildwasserbahn des Erlebnisbads Aqua Mundo, andere besuchen eines der Restaurants und weitere Gäste machen es sich in ihren Ferienhäusern bequem. Wie Park-Manager Christoph Muth sagt, sei der Neustart reibungslos verlaufen. Probleme oder Zwischenfälle gebe es jedenfalls keine zu verzeichnen.

Technische Probleme behoben

Auch die technischen Schwierigkeiten seien nach aktuellem Stand behoben. In den vergangenen Wochen waren Probleme mit der Warmwasserversorgung, der Heizung sowie mit dem Internet- und Fernsehempfang in den Häusern aufgetreten. „Unsere vielen Tests haben ergeben, dass alles stabil funktioniert“, sagt Muth. Mehr als 300 der rund 2800 Gäste waren wegen der Mängel in der Eröffnungswoche abgereist, viele reagierten mit wütenden Kommentaren in sozialen Netzwerken.

Grund für die „Instabilität der Netze“ war laut Muth eine Verkettung vieler verschiedener Ursachen. „Es gab zum Beispiel Luft in einigen Rohren für die Wärmeversorgung“, erklärt der Park-Manager. Große Probleme habe bereits einige Wochen vor der offiziellen Eröffnung zudem ein Baggerfahrer verursacht, der mehrere Leitungen an 40 verschiedenen Stellen beschädigt habe.

Diese Probleme sind – wie der Park-Manager sagt – nun allerdings Geschichte. Nahezu alle Angebote des Ferienparks sind mittlerweile für die Gäste nutzbar. Noch nicht zur Verfügung stehen allerdings das Außenbecken des Erlebnisbads, das in der dritten Novemberwoche eröffnet werden soll, die Seilbahnrutsche „Zip-Wire“ sowie die „Rollercoaster Zipline“. Ein separater Bereich des Parks mit Ferienhäusern der höchsten Kategorie sowie einem „Spa & Country Club“ befindet sich – wie bereits ursprünglich geplant – noch in der Bauphase und soll zu einem späteren Zeitpunkt eröffnet werden.

Center Parcs führt Tests durch

Die vergangenen Wochen seien indes unter anderem für Testzwecke intensiv genutzt worden. So waren am Wochenende etwa 150 Ferienhäuser zur Probe von Mitarbeitern belegt. An anderen Stellen hätten seit der vorübergehenden Schließung Schreiner oder Fliesenleger ihre Arbeiten vollendet.

Angesprochen auf den Image-Schaden, den das Unternehmen Center Parcs durch die Ereignisse der vergangenen Wochen erlitten haben könnte, sagt Muth: „Wir sind nicht stolz darauf. Es ist sehr ärgerlich, dass viele Gäste nicht anreisen konnten. Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter, aber der Buchungstrend ist ungebrochen.“

Am 1. Oktober hatten die Verantwortlichen des niederländischen Tourismuskonzerns Center Parcs den Ferienpark Allgäu offiziell eröffnet. Bereits eine Woche später musste das gesamte Areal wegen technischer Mängel allerdings wieder gesperrt werden.

Den ursprünglich geplanten Termin zur Wiedereröffnung am Montag, 22. Oktober, verschoben die Verantwortlichen von Center Parcs kurzfristig um eine Woche. Tausende Gäste konnten ihren geplanten Urlaub nicht antreten.