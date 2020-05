Der Tourismuskonzern Center Parcs öffnet den Ferienpark Allgäu wieder. Ab dem 29. Mai können dort Urlaubsgäste anreisen, teilt das Unternehmen mit. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Ferienhäuser im März geräumt werden.

Auch ein Großteil der Serviceleistungen würden den Urlaubern während ihres Aufenthalts wieder zur Verfügung stehen: Restaurants, Supermärkte, Geschäfte und diverse Indoor- und Outdooraktivitäten öffnen unter besonderen Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen. Das Erlebnisbad Aqua Mundo bleibt jedoch zunächst noch geschlossen.

„Wir freuen uns sehr, schon bald wieder Gäste in unseren deutschen Parks begrüßen zu dürfen“, wird Frank Daemen, Geschäftsführer Center Parcs Deutschland, in der Mitteilung zitiert. Bei der Wiedereröffnung der Parks verfolge Center Parcs ein ausgearbeitetes Gesundheitskonzept, das die in Deutschland geltenden gesetzlichen Anforderungen in puncto Hygiene und Gesundheitsschutz sicherstelle. Dieses beinhalte unter anderem das Einhalten von Abstandregelungen, das Tragen von Gesichtsmasken sowie Mitarbeiterschulungen.