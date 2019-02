Cem Özdemir ist Gast beim Talk im Bock

Der Talk im Bock feiert Jubiläum mit einem hochkarätigen Gast: Zum 200. Talk im Bock kommt der grüne Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir am Dienstag, 26. Februar, um 19.30 Uhr in die Aula der Otl-Aicher-Realschule. Der langjährige Bundesvorsitzende der Grünen hat der veranstaltenden VHS dieser Tage fest zugesagt. Aber aufgepasst: Mit Cem Özdemir talkt Moderator Karl-Anton Maucher ausnahmsweise an einem Dienstag, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

Wie bereits berichtet, wird der Talk nach dem Rückzug der Moderatoren Andreas Müller und Jasmin Off nur noch fünf Mal im Jahr stattfinden. Die Moderatoren sind im Wechsel Karl-Anton Maucher und Joachim Rogosch. Und auch das Jahresprogramm steht jetzt: Nach der Jubiläumsveranstaltung am 26. Februar mit Cem Özdemir ist am Montag, 26. Mai, die Vaude-Geschäftsführerin Antje von Dewitz bei Talk-im Bock-Moderator Joachim Rogosch zu Gast. Am 16. September erwartet Karl-Anton Maucher den ARD-Wettermann Sven Plöger. Und zum Abschluss talkt Joachim Rogosch am 19. November mit einem laut Pressebericht interessanten, vielseitig engagierten und gebildeten Gast: Manfred Lütz ist Arzt, Klinikleiter, Psychotherapeut, Kabarettist und Bestsellerautor. Und: Papst Franziskus zählt den sprachgewaltigen Gelehrten aus dem Rheinland zu seinen Beratern.

Özdemir tritt in der Mensa auf

Weil der Bocksaal für den Talk mit dem Cem Özdemir definitiv zu klein sein dürfte und die Festhalle in der Fasnet von den Narren okkupiert ist, weicht der Talk im Bock bei seiner 200. Auflage am Dienstag, 26. Februar, in die geräumige Mensa der Otl-Aicher-Realschule aus. Dort sei Platz für gut 350 Besucher, so die Veranstalter.

Cem Özdemir ist als Bundestagsabgeordneter präsent wie eh und je. In Talkshows, im Parlament, als Interviewpartner großer Zeitungen. Seine Haltung ist auf vielen Politikfeldern gefragt. Kaum ein Grüner verkörpere authentischer den Typus des grünen Überzeugungstäters mit Sinn fürs Machbare, erklären die Veranstalter in ihrem Schreiben. Cem Özdemir sei ein parlamentarischer Routinier – und ein leidenschaftlicher Debattenredner. Von 1994 bis 2002 gehörte er dem Bundestag an, von 2004 bis 2009 dem Europäischen Parlament, seit 2013 wieder dem Bundestag. Von 2008 bis 2018 war er Bundesvorsitzender seiner Partei. Aufgewachsen ist der 1965 geborene Sohn türkischer Eltern in Bad Urach. Dort ging er zur Realschule und wurde später erst Erzieher, dann Sozialpädagoge. Seit 1994 ist er Berufspolitiker.

Über seinen Status als Schwabe mit Migrationshintergrund, politische Triumphe und persönliche Niederlagen, über die Freude an Macht und Mandat und das Loslassen, die Mühen der Integrationspolitik, Menschenrechtspolitik, grüne Grundsätze und die Bedrohung der Zivilgesellschaft und der europäischen Idee durch rechtsnationale Strömungen spricht Özdemir drei Monate vor der Europawahl beim 200. Talk im Bock mit Karl-Anton Maucher.