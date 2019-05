CDU-Rundgang unter düsteren Wolken

Die große Kreisstadt soll eine Wohlfühl-Innenstadt bekommen, der Autoverkehr weniger lästig sein, mehr Parkplätze für Kundschaft und Besucher müssen her, die Verbindung „Bahnhof-Arkaden“ und Innenstadt muss ansprechender werden, die Blickachsen sollen die Altstadt schon von den Parkplätzen her sichtbar machen: Nur so gilt: „Leutkirch hat was“. Dann bleiben die inzwischen zahlreich gesichteten Besucher aus dem Ferienpark Allgäu länger als nur zum Kaffeetrinken und Eis essen.

Schon gleich am Start der Stadtbegehung stehen diese Themen im Raum unter den Arkaden des barocken Rathauses. Man rückt zusammen unter die Regenschirme, Platzregen zwingt dazu. Vielleicht besteht deshalb die Gruppe fast nur aus Mandatsträgern und neuen Kandidaten der CDU. Man macht sich auf den Weg. Dieser Freitagabend ist Wahlwerbung für die Zukunft der Kandidaten – deren „Friday for Future“ sozusagen.

In dem kleinen, grünen Park an der evangelischen Kirche spricht Cornelia Stotz über das Spieloasen-Konzept. Elf Plätze sollen die Innenstadt für Familien attraktiv machen. Dafür sind Spielgeräte vorgesehen, die Bezug haben zu alten Handwerksberufen. So sollen am Feuerwehrhaus ein Sprungtuch und eine Kletterwand zum Spielen und Bänke zum Verweilen einladen. Damit wird die Innenstadt auch für Familien attraktiv, die in der Innenstadt wohnen und auf eigene Gärten verzichten müssen.

„Man sieht die Innenstadt nicht“

Wenn Autofahrer in die Innenstadt wollen, müssen sie erst einmal ihr Fahrzeug parken. Oder wollen Fremde gar nicht hinein, weil die Stadteinfahrt an der Strauß-Brücke mit den Abbruchhäusern ein schlechtes Bild abgibt? Oder weil von den „Bahnhofs-Arkaden“ gar kein Hinweis auf die attraktive Innenstadt steht? Diese von Maria Rigal angesprochene Problematik dominiert die Diskussion an der Mohren-Kreuzung. Joachim Krimmer und Waldemar Westermayer erläutern die Situation auf dem Platz des ehemaligen Feneberg-Geschäfts.

Platz wäre hier für rund einhundert Parkplätze in einer Tiefgarage. Die Verhandlungen würden laufen, so etwa zwei bis fünf Jahre würde das Projekt benötigen. Die südliche Marktstraße wäre einladend geöffnet. Der Blick auf die Altstadt – das Fachwerkhaus Altes Spital und die Martinskirche wäre frei. Eine architektonische Attraktion wie ein Altstadteingang, von Architekt Zumthor geplant, so Joachim Krimmer, wäre auf keinen Fall nötig.

An der Mohrenbrücke rechts?

Kreisverkehr als Lösung wollte das Regierungspräsidium nicht, erklärt Westermayer. Wenn die Abbruchhäuser an der Strauß-Kreuzung erst mal weg sind, kann eine Abbiegespur eingerichtet werden. Mit Hilfe einer vernetzten Ampelsteuerung hätte man dann die gleiche Kreuzungs-Kapazität wie mit zwei Kreisverkehren. Wenn dann erst die anstehende Renovierung der Mohrenbrücke gemacht ist, könne man von der Unteren Grabenstraße her wieder rechts abbiegen. Das sei die bessere Lösung, als die zwei Kreuzungen zu Kreisverkehren zu machen, was zusammen fünf Millionen Euro kosten würde.

Ein Fußgänger-Leitsystem

Robert Wünsche sieht künstliche Verengung als ersten Schritt zu weniger Verkehr in der Innenstadt, zu klären sei noch, an welchen Stellen. Am Kornhaus wäre dann ein Info-Punkt mit Bank und Fahrradständer – das Problem sei jedoch die optische Gestaltung. Im Haushalt seien schon rund 100 000 Euro bereitgestellt, berichtet Alois Peter. Die Autofahrer kommen immer noch durch, halt langsamer.

„Das ist gut für junge Familien, die können dann auch mal die Kinder springen lassen!“ ist zu hören. Wünsche und Peter unisono: „Das soll mal über ein Wochenende ausprobiert werden, ab Standkonzert am Freitagabend bis zum Wochenmarkt am Montag!“

Eine Art Leitsystem funktionierte schon am Freitagabend: Der Regen hatte nachgelassen und die Klänge der Stadtkapelle leiteten die Teilnehmer zum Verweilen. Ein Ziel der Innenstadtgestaltung war schon mal erreicht: Verweildauer erhöhen.