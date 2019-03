CDU nominiert Liste für Gemeinderatswahl

Die Mitglieder des CDU-Stadtverbandes Leutkirch haben ihre Liste für die Gemeinderatswahl am 26. Mai aufgestellt. Insgesamt 24 Frauen und Männer bewerben sich auf der CDU-Liste um ein Mandat im Leutkircher Gemeinderat, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zu Beginn der Nominierungsveranstaltung stimmten die CDU-Mitglieder über das Aufstellungsverfahren ab. Die große Mehrheit stimmte für die Aufstellung der Liste in alphabetischer Reihenfolge. Das Ergebnis zeige, dass die Liste breit aufgestellt sei: die Bewerber sind zwischen 18 und 65 Jahre alt, das Durchschnittsalter liegt bei 45,4 Jahren und der Frauenanteil beträgt 29,1 Prozent. Das Spektrum der Erfahrungen, Kenntnisse und Berufe der Kandidaten ist weit gefächert und sei ein gutes Spiegelbild der Leutkircher Gesellschaft. Von den aktuellen CDU-Räten treten Eugen Steinhauser, Wolfgang Wild und Hedwig Seidel-Lerch nicht mehr an.

Am Ende der Veranstaltung wurde von den Kandidaten laut Mitteilung ein gemeinsames Leitbild verabschiedet: „Mit einer verlässlichen und engagierten Kommunalpolitik wollen wir uns für unsere Bürger in Stadt und Land einsetzen und die positive Entwicklung unserer Stadt mit ihren Ortschaften voranbringen." Ergänzend dazu bemerkte Stadtverbandsvorsitzender Waldemar Westermayer: „Unser Ziel ist, dass der neue Gemeinderat fraktionsübergreifend die Weiterentwicklung unserer Stadt zu einer attraktiven Wohlfühlstadt für unsere Bewohner und Gäste vorantreibt. Dafür ist es wichtig, Grundsätze für die Gemeindeverwaltung festzulegen und frische Impulse zu setzen."

Den Kandidaten würden Nachhaltigkeit, Familienfreundlichkeit und die Unterstützung des Ehrenamts ebenso am Herzen liegen, wie die Sicherung und Weiterentwicklung des Wohlstands durch Förderung der Wirtschaft. „Bezahlbarer Wohnraum, verlässliche Kinderbetreuung, gute Bildung und Kulturarbeit sowie die vielfältigen Aktivitäten unserer Vereine bilden das Fundament unserer lebenswerten Heimat. Dafür werden wir uns einsetzen", wird Westermayer in der Mitteilung zitiert.

Tempo-30-Regelung

Darüber hinaus stehen laut Mitteilung die Optimierung der Verkehrsführung und die kritische Auseinandersetzung mit der aktuellen Tempo-30-Regelung auf der Agenda, wie auch die Verbesserung und Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in Leutkirch. In den kommenden Wochen werde nun die Möglichkeit geboten, die Kandidaten über persönliche Begegnungen, durch Veranstaltungen, Infostände, Prospekte und digitale Auftritte besser kennen zu lernen. Den Auftakt dazu bilde eine öffentliche Vorstellungsveranstaltung im „Hotel Post“ am Freitag, 12. April, um 20 Uhr.

Wichtig sei der CDU-Liste außerdem, dass die Belange, Ideen und Wünsche der Leutkircher Bürger Gehör und Anerkennung finden. Dazu wurde die Kampagne „Ihre Idee für Leutkirch“ ins Leben gerufen. Mittels „Ideen-Postkarten“, die in den kommenden Wochen von den Kandidaten verteilt werden, können Beiträge eingebracht werden.

Die Kandidaten

Sebastian Boos (Elektroniker), Elmar Burr (Techniker), Robert Wünsche (Weinhändler), Robert Lohr (Selbständiger Medizingeräte-Techniker), Matthias Hau (Automatisierungstechniker), Reinhold Gaile (Landwirt), Lukas Waldhoff (Auszubildender), Andreas Rueß (bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger), Waldemar Westermayer (Landwirtschaftsmeister), Robert Kussauer (Selbständiger), Maximilian Westermayer (Bauingenieur), Joachim Krimmer (Selbstständiger Heizungsbauer), Sven Stöckle (Pflegefachkraft u. freiberufl. Trauerredner), Maria Rigal (Regionalmanagerin), Cornelia Stotz (Pressereferentin), Sabine Merk (Bio-Bäuerin), Daniela Heiß (Bankkauffrau), Martin Schöllhorn (Drucktechniker), Monika Heinz (Hausfrau), Anja Vollmar (Studienrätin), Renate Falter (Ortsvorsteherin), Alois Peter (Landwirtschaftsmeister, Ortsvorsteher), Helmut Kornjak (kfm. Angestellter) und Jürgen Natterer (Flughafen-Feuerwehrmann).