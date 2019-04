CDU-Kandidaten für Gemeinderatswahl stellen sich der Öffentlichkeit vor

Die CDU-Kandidaten für die Gemeinderatswahl haben sich vor Kurzem der Öffentlichkeit vorgestellt. Jeder Kandidat sagte dort, was ihm unter den Nägeln brennt, berichtet der CDU Ortsverband Leutkirch in einer Pressemitteilung.

Druckfrisch lag die Wahlkampfbroschüre aus. Nun soll sie über Postversand,Vor-Ort-Aktionen und Marktstände zum Bürger gelangen, kündigte der Vorsitzende Waldemar Westermayer an. Auf Wohnraum für alle, sanierungsbedürftige Kindergärten, Schulen und Feuerwehrhäuser, sowie Infrastruktur und Verkehr legten mehrere Kandidaten besonderen Wert. Sätze wie „Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen darf in Leutkirch nicht mehr passieren“ oder „wer in Reichenhofen wohnt, weiß dass da mit Internet nicht viel los ist“ waren zu hören.

Cornelia Stotz sprach zum Thema „Wohnen und Leben“. Man wolle beim Schaffen von bezahlbarem Wohnraum an alle denken. „Auch an Menschen, die keine Familie haben“, so Stotz zu dem Umstand, dass oft nur Einfamilienhäuser in Neubaugebieten erwünscht sind. In den Ortschaften wolle man ebenfalls für mehr Wohnraum sorgen und dabei „Dorfcharakter und Nahversorgung erhalten“.

„Die Stadt kann den Rechtsanspruch auf Betreuung gerade noch erfüllen“, stellt Renate Falter fest, die zu den Themen Bildung und Betreuung referierte. Es braucht deshalb Neu- und Ausbau sowie Sanierung von Kinderkrippen und -gärten. Wohnortnah und flexibel sollten die Betreuungsangebote sein. Die Schullandschaft muss ihre Vielfalt erhalten.

Idee: „Ehrenamts-Karte“

Für die Förderung von Vereinen, der Volkshochschule, sowie für Kunst, Kultur und Sport machte sich Sabine Merk stellvertretend für alle Kandidaten stark. Sie stellte die Idee einer „Ehrenamts-Karte“ vor über die Bürger, die sich engagieren belohnt werden sollen.

Rund um das Thema Mobilität und Verkehr geht es der CDU darum, den Lkw-Durchgangsverkehr aus Leutkirch herauszuhalten, macht Robert Kussauer deutlich. Deshalb müsse man die Verkehrsführung optimieren. Radwege müssten übersichtlicher werden. An Stelle einer kompletten Fußgängerzone in der Innenstadt, schlägt die CDU eine Testphase für eine Verkehrsberuhigung der Marktstraße Süd vor. Dies solle vorher noch mit Bewohnern und Gewerbetreibenden besprochen werden.

Maria Rigal erläuterte die Themen Umwelt, Energie und Landwirtschaft. Ihre Aussage war: „Die nachhaltige Stadt Leutkirch muss auch in Zukunft auf Klimaschutz-Maßnahmen und regionale Landwirtschaft mit Erhalt der Artenvielfalt achten,“ um den Lebensraum „zukunftsfähig und enkeltauglich“ zu machen.

Robert Wünsche sprach sich bei dem Thema Infrastruktur, Investitionen und Wirtschaft für bedarfsgerechte Gewerbegebiete, gute Ärzteversorgung, den Breitbandausbau und Leerstandsmanagment in der Innenstadt aus. Über diese und weitere Themen gibt es viele Veranstaltungen bis zu den Kommunalwahlen am 26. Mai, um die Kandidaten der CDU kennenzulernen.