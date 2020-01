CDU-Ausschuss fordert Gesamtkonzept für Leutkircher Verkehrsentwicklung

Mit der Verkehrsentwicklung in Leutkirch hat sich in der vergangenen Woche auch der Verkehrs- und Innenstadtausschuss der CDU im Hotel Post beschäftigt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Leutkircher CDU hervor.

Unter anderem sei darüber diskutiert worden, „wie die vielzähligen Anforderungen in Einklang gebracht werden können – vom Umzug des Feuerwehrhauses über die Schaffung zusätzlicher zentrumsnaher Parkmöglichkeiten bis hin zur Sanierung der Eschach“. Seit dem letzten Gutachten zum Verkehrsfluss habe sich in Leutkirch vieles verändert, teilt die CDU mit. „Allein die Fertigstellung des neuen Milei-Bauabschnittes und der Betrieb des Centerparks haben wesentlichen Einfluss auf die aktuelle tägliche Verkehrssituation in Leutkirch.“

Bei genauer Betrachtung möglicher Optionen und Verbesserungen werde schnell klar, wie komplex die Abhängigkeiten untereinander seien. So betonte beispielsweise Gemeinderat Reinhold Gaile, dass man den Bau eines Parkhauses nicht generell ausschließen dürfe, da durch eine Verbreiterung und Verschönerung des Eschach-Verlaufs andere zentrumsnahe Parkplätze wegfallen könnten. Weiter gab Ausschussmitglied Robert Lohr laut Mitteilung den Anstoß, eine Beruhigung der Unteren Grabenstraße zu prüfen, um das Verkehrs-Nadelöhr an der Mohrenbrücke aufzulösen. Dann stelle sich aber die Frage: Fließt der Verkehr durch den Kreisverkehr am Friedhof immer noch reibungslos, wenn er zum Hauptknotenpunkt zwischen Wangen, Bad Wurzach, Isny und Kempten wird?

Auch in Sachen Nachhaltiger Mobilität bestehe für die CDU-Ausschussmitglieder Handlungsbedarf. Für eine attraktivere „vernetzte Mobilität“ liegen bereits gute Konzepte vor, berichtete Martin Schöllhorn. Die Umsetzung dieser Mobilitäts-Konzepte könne jedoch nur im Einklang mit der gesamten innerstädtischen Entwicklung in Leutkirch zum Erfolg führen.

Kein Aktionismus

Zusammenfassend wies der CDU-Fraktionsvorsitzende Waldemar Westermayer darauf hin, dass man im Hinblick auf diese Komplexität nicht in Aktionismus verfallen dürfe: „Wir brauchen für Leutkirch Lösungen, die auch den Veränderungen und Anforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte gerecht werden. Dies betrifft auch die Straußkreuzung.“

Einstimmig sei im Ausschuss dann verabschiedet worden, „dass vor einer Beratung oder Abstimmung über Einzelmaßnahmen eine breit angelegte Diskussion geführt werden muss“. Die in der jüngeren Vergangenheit erstellten Gutachten und Programme – als Beispiele werden etwa das Verkehrsleitsystem, die Radverkehrskonzeption oder das „Gutachten zur Eschach“ genannt – sollten nach Einschätzung der CDU-Mitglieder gesamtheitlich betrachtet und in ein Gesamt-Konzept überführt werden. Eine Anstrengung, die sich auf lange Sicht auszahlen werde – darin waren sich alle Diskussionsteilnehmer einig.