CDU Aitrach nominiert Kandidaten für Gemeinderatswahlen

Für die diesjährige Kommunalwahl am 26. Mai hat der CDU Ortsverband Aitrach am vergangenen Freitag seine Kandidatenliste aufgestellt. Zehn Frauen und Männer aus verschiedenen Alters- und Berufsgruppen stellen sich zur Wahl um einen Platz im Gemeinderat. Zuvor hatte auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung die Neuwahl des Vorstandes gestanden.

Nachdem dem Antrag von Wahlleiter Markus Posch vom CDU-Kreisverband in Ravensburg auf Entlastung des Vorstandes einstimmig zugestimmt worden war, wurden in geheimer Wahl Sandra Berger zur Vorsitzenden, Manfred Graf zum stellvertretenden Vorsitzenden, Helmut Eisenmann als Finanzreferent, Helmut Schmaus und Martin Speckle zu den Kassenprüfern sowie Marcus Pfalzer zum Schriftführer gewählt.

Direkt im Anschluss an die Jahreshauptversammlung wurden die Gemeinderatskandidaten von den anwesenden Mitgliedern nominiert.

Bei ihrer Begrüßungsrede betont Ortsvorsteherin Sandra Berger (CDU) wie wichtig es ist, sich aktiv in die Gestaltung der eigenen Gemeinde miteinzubringen, denn „Politik lebt vom Mitmachen“, wird sie in dem Pressetxt zitiert. Sie selbst könne sich keine spannendere Aufgabe als diese vorstellen und trotzdem sei es keine Selbstverständlichkeit, sich in diesem Maße für die Menschen im eigenen Ort zu engagieren, heißt es weiter. Im Anschluss stellten sich die zehn Bewerber nacheinander vor. Unter diesen befindne sich im Alter von 26 bis 64 Jahren neben zahlreichen Selbstständigen unter anderem auch ein Bauingenieur, eine Polizeibeamtin, eine Angestellte aus dem Gesundheitswesen und der Jugendhilfe. Allesamt haben zudem laut Pressebericht einen stark familiär geprägten Hintergrund, sind selbst Eltern oder Großeltern und im Vereinsleben der Gemeinde aktiv. Die bereits bestehenden Gemeinderäte schätzten in der Vergangenheit vor allem die tolle Zusammenarbeit mit den restlichen Gemeinderäten. Die Diskussionen hätten dabei stets „über die Parteigrenzen hinweg mit dem gesunden Menschenverstand“ stattgefunden und auch die Arbeit mit Bürgermeister Thomas Kellenberger „der brennt und lebt für seine Gemeinde“ mache besonders viel Spaß, heißt es in der Pressemitteilung.