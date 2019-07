Castiglione delle Stiviere gewinnt 4:1 gegen Leutkirch

Zum 29. Mal hat Mario Belfiore im Rahmen des Kinderfestes am Sonntagnachmittag die Traditionspartie zwischen den Mannschaften Castiglione delle Stiviere und Leutkirch eröffnet. Das Team von Castiglione gewann das Spiel mit 4:1. Bei der Siegerehrung überreichte Markus Härle an beide Mannschaftskapitäne einen Pokal, teilt der Veranstalter weiter mit. Anschließend habe die Party mit DJ Enrico, Tanz und einer tollen Stimmung draußen am Vereinsheim stattgefunden.