Caritas hilft bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum

Das Mietwohnungsangebot in der Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu ist knapp, die Suche nach bezahlbarem Wohnraum gestaltet sich schwierig. Doch immer wieder gelingt es den Verantwortlichen der Wohnraumoffensive „herein“ der Caritas Bodensee-Oberschwaben, für Familien und Alleinstehende ein neues Zuhause zu finden.

„Vor allem Menschen mit geringem Einkommen tun sich sehr schwer, eine für sie finanzierbare Wohnung zu finden“, sagt der Diplom-Sozialpädagoge und Sozialarbeiter Christian Mayer. Er ist Projektverantwortlicher der Wohnraumoffensive, welche die Caritas mit Unterstützung durch den Förderfonds bezahlbarer Wohnraum der Diözese Rottenburg-Stuttgart betreibt.

Seit vier Jahren ist die Caritas im Landkreis Ravensburg und im östlichen Bodenseekreis auf der Suche nach geeignetem Wohnraum für einkommensschwache Menschen, mietet diesen befristet für zwei Jahre an und untervermietet ihn an von ihr begleitete Mieter – mit dem Ziel eines späteren Direktmietvertrags. Über 70 Wohnungen hat die Caritas seit dem Projektstart bereits aufgetan und konnte so schon mehr als 200 Menschen – Familien, Senioren, Alleinerziehenden und Geflüchteten Menschen – zu Wohnraum verhelfen. Auch in Leutkirch.

Die Allgäu-Stadt engagiert sich seit fast zwei Jahren als kommunale Kooperationspartnerin der Wohnraumoffensive. Auch von Seiten der Kirche erfährt das Caritas-Projekt in Leutkirch wertvolle Unterstützung. „Wir sind sehr froh, dass wir das Projekt gemeinsam mit den Dekanaten Allgäu-Oberschwaben sowie Friedrichshafen durchführen können und dass unsere Wohnraumoffensive von der Diözese Rottenburg-Stuttgart finanziert wird“, so Mayer. Mittlerweile unterstützen neben Leutkirch weitere 13 Städte und Gemeinden im Landkreis Ravensburg und im Bodenseekreis das Projekt finanziell. „Wir sind für diese aktive Unterstützung sehr dankbar und hoffen darauf, dass die Stadt Leutkirch im Oktober den bestehenden Vertrag mit uns verlängert“, so Mayer.

Auch in Leutkirch ist die Caritas weiterhin auf der Suche nach geeignetem bezahlbarem Mietwohnraum und nach potenziellen Vermietern beziehungsweise Eigentümern. „Wir garantieren die Auswahl zuverlässiger Mieter ebenso wie die Miete und bieten den Vermietern somit Risikoabsicherung und Aufwandsminimierung“, betont Mayer. Direktmietverträge über eine Vermittlung durch die Caritas sind gleichfalls möglich.