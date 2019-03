Cantabile singt in St. Martin

Mit einem geistlichen Konzert leistet der Leutkircher Kammerchor Cantabile an diesem Sonntag, 31. März, um 17 Uhr einen Beitrag zu den Feierlichkeiten aus Anlass des 500-jährigen Jubiläums der Pfarrkirche St. Martin.

Es erklingen Werke von Bach, Palestrina, Bruckner, Poulenc und Gjelo. Karten gibt es am Sonntag ab 16 Uhr an der Tageskasse am Hauptportal der Kirche.

„Es ist uns eine Ehre und eine Freude, mit unserem Chor aus Anlass des Kirchenjubiläums wieder einmal in der wunderbaren Akustik der Kirche St. Martin singen zu dürfen“, sagt Ulrike Thomiczek, die gemeinsam mit Monika Ruetz das Führungs-Duo des Chors bildet. Der letzte Auftritt des Leutkircher Kammerchors in der katholischen Pfarrkirche liegt schon fast sieben Jahre zurück.

Unter der Leitung von Stefan Deuschle spannt Cantabile nun zum Jubiläumsjahr der St. Martinskiche am Sonntag einen großen Bogen mit zur Fastenzeit passenden Chorwerken von der Renaissance bis zur Moderne. Es sind A-cappella-Stücke von Palestrina über Bruckner und Poulenc bis zu Ola Gjeilo, einem jungen norwegischen Komponisten, zu hören. Lucas Reeg bereichert das Konzert mit passenden Orgelstücken.

Kompositionen von Johann Sebastian Bach bilden einen Schwerpunkt des Programms: Es erklingen die Choräle aus der Bach-Motette „Jesu, meine Freude“ (BWV 227). Lucas Reeg schließt eine Choralbearbeitung genau dieses Chorals an. Das zentrale Werk des Konzertes ist aber die Bachkantate „Aus der Tiefen ruf ich, Herr, zu dir", BWV 131. Darin vertont Bach unter anderem den Psalm 130. In den Solosätzen sind dann wieder zwei Choralbearbeitungen zu hören.

Diese besondere Kantate weicht von der üblichen Form mit Rezitativen ab. Vielmehr gehen die einzelnen, kontrastierenden Sätze ineinander über. Außerdem erhält sie ihren besonderen Klangreiz durch die außergewöhnliche instrumentale Besetzung. Bach komponierte für eine Violine, zwei Bratschen und Generalbass sowie Oboe, die eine helle Farbe hereinbringt, und Fagott. Begleitet wird diese Kantate von einem professionellen Ensemble der Kammerphilharmonie Bodensee Oberschwaben. Die Gesangssolisten sind Markus Herzog (Tenor) und Tobias Rädle (Bass-Bariton).