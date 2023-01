Cantabile lädt zu Konzert in die Dreifaltigkeitskirche

Unter dem Titel „Magnificat“ lädt der Kammerchor Cantabile zu seinem Konzert am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr in die Dreifaltigkeitskirche (Foto: Cantabile). Im Mittelpunkt des von Dirigent Stefan Deuschle zusammengestellten Programms steht das Magnificat in D-Dur von Johann Pachebel. Zudem erklingen zwei Marienlieder von Johannes Brahms sowie die Hymne „Hör mein Bitten“ für Chor, Orgel und Solosopran von Felix Mendelssohn-Bartholdy, die als eine seiner bekanntesten geistlichen Kompositionen gilt. Als Sopranistin wurde Theresa Gauß engagiert, und an der Orgel spielt Christina Dürr. Für die Moderation des Konzerts sorgt Rolf Waldvogel. Karten (Erwachsene 14 Euro, Schüler 7 Euro) gibt es nur an der Abendkasse, Einlass ist ab 16.30 Uhr.