Cantabile-Konzert zum Kinderfest: Schöne Stimmen besingen die Liebe

Singend, lala lala, ziehen die Frauen und Männer ein, bezaubern anschließend mit hochpräzisem Chorgesang. Zwei Jahre hat das traditionelle Kinderfestkonzert nicht stattfinden können, Corona-Zwangspause.

Jetzt präsentiert sich Cantabile mit dem Dirigenten Stefan Deuschle, als wäre nichts gewesen. Gut kommt auch die Instrumentaleinlage mit Dmytro Omelchak (Gitarre) und Alexej Khushchov (Saxophon) an.

Besuch aus Spanien

Gefeiert wird an diesem Abend das 40. Partnerschaftsjubiläum Leutkirchs mit den südfranzösischen Orten Bédarieux, Lamalou und Hérépian. OB Hans-Jörg Henle mit dem Bürgermeister von Bédarieux, Francis Barsse, in der ersten Reihe, dazu Gäste aus der italienischen Partnerstadt Castiglione und farbenfroh in Tracht Frauen aus dem andalusischen Estepa. Bédarieux ist mit der südspanischen Stadt freundschaftlich verbunden, die Leutkircher Stadtkapelle hat Kontakte geknüpft. Der Cubus ist bis auf den letzten Platz besetzt.

Mit viel Charme

„Viva la musica, vive l’Europe“ lautet das Motto, natürlich stehen zunächst französische Werke auf dem Programm. Und natürlich geht es um Liebe. In der Pavane von Thoinot Arbeau (1519 bis 1595) erklingt die Sehnsucht nach Nähe und Kuss, bei Orlando di Lasso (1532 bis1594) wird in „Bonjour, mon cœur“ die Schönheit und Zartheit einer jungen Dame besungen. Präzise und kunstvoll, man merkt dem Chor die lange Zwangspause nicht an. Die Sopranstimmen steigen gen Himmel, „Mon cœur se recommande a vous“, ummalt von den anderen Sängerinnen und Sängern. Hat viel Charme. Berührt.

Trampeln, klatschen

Etwas handfester, weniger subtil geht es bei den Liedern aus Skandinavien zu. Da wird getrampelt und geklatscht, wir sind auf einem schwedischen Tanzboden. „Heiho Dansen“, dabei spielt der Genuss von Selbstgebranntem durchaus eine Rolle. Ruhig, beschwingt „Domaredansen“, die Hoffnung „irgendwann mal zusammen mit dir“. Und bei „Tanz, rief die Fidel“ von Peterson-Berger (1894 – 1942) bekommt Rasmus von der angebeteten Randi statt eines Kusses eine Watschn.

Immer wieder aber auch das melancholische skandinavische Gefühl. Friedlich, harmonisch.

Etwas Ratlosigkeit

Bevor die Instrumentalisten beginnen, sorgt Friedemann Weitz für etwas Ratlosigkeit. Der ehemalige Gymnaiallehrer für Latein und Religion entert die Bühne, singt von Abschied, von der Zeit seines Lebens, „doch jetzt ist es für mich soweit“. Bestechend danach der Gitarrist Dmytro Omelchak. Einfühlsam und zärtlich die „Gnossienne No. 1“ von Erik Satie, frappierend fingerschnell und rhythmusbetont ein argentinischer Tango, feurig eine Sevillana. Ein Meister aus der Ukraine. Kongenial der weißrussische Saxofonist Alexej Krushchow, beim berühmten „Libertango“ von Astor Piazzolla. Erreicht direkt die Seele.

Ein Sprung über den Atlantik noch, dabei zwei Jazzstandards. „Dream a little dream of me“ in bester US-Jazzchor-Manier. Ein Dauerhit, erstmals 1931 von Ozzie Nelson auf die Bühne gebracht, später von Louis Armstrong, Bing Crosby, Teddy Wilson interpretiert. Am bekanntesten ist das Stück bei uns durch die kalifornische Gruppe „Mamas & Papas“ geworden, auch die Werbung hat sich bedient.

Als Zugabe, endlich, ein italienischer Song. „O dolce vita“. Zärtlich, beruhigend geht es dann in die laue Sommernacht. Ein ukrainisches Lied, sanft, mit leichter Schwermut, wundervoll ausklingend. Ach, wäre die Wirklichkeit doch genau so friedlich!