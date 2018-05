„Cantabile“-Dirigent Stefan Deuschle: „Die ,Carmina‘ sind mal mitreißend, mal intim, mal derb“

Carl Orffs epochales Werk „Carmina Burana“ wird am Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr in der Festhalle Leutkirch aufgeführt. Stefan Deuschle, Chorleiter des Kammerchors Cantabile, leitet den etwa 60 Mitglieder zählenden Projektchor, der die Kantate gemeinsam mit zwei Pianistinnen, einem Schlagzeug-Ensemble und drei Solisten aufführt. Mehr darüber erzählte er im Gespräch mit Karl-Anton Maucher, dem Leiter der VHS Leutkirch.

Was hat Sie an den Carmina Burana gereizt?

Diese Musik stellt einen Meilenstein der Chorliteratur des 20. Jahrhunderts dar. Orff hat damit ein singuläres Werk geschaffen, indem er mittelalterliche Liedtexte, die im Benedtikbeurer Kloster gefunden wurden, in Musik umsetzt. Das Reizvolle besteht also darin, wie er diese Texte mit einer Tonsprache des 20. Jahrhundert versieht. Dabei orientiert sich Orff gerade nicht an der Fortführung der immer komplizierteren und weitschweifenden Ausgestaltung der Harmonik des ausgehenden 19. Jahrhunderts, welche dann zum Beginn des 20. Jahrhunderts, vereinfacht gesagt, zur sogenannten Zwölftontechnik eines Arnold Schönberg führte.

Vielmehr setzt er eher auf vergleichsweise einfache Harmonik, die natürlich trotzdem immer wieder mit scharfen Dissonanzen gespickt ist. Orff entführt den Zuhörer in fremde Klangwelten wie zum Beispiel die des Mittelalters oder der ostasiatischen Musik, welche vor allem durch das vielfältige und klangbunte Schlagwerk hervorgerufen wird. Die Wirkung dieser Musik ist mal mitreißend, mal intim zu Herze gehend und auch derb, wenn zum Beispiel trinkfreudige Männer in der Taverne ihren Gelüsten nachgehen. Dies hat Orff mit einer rhythmischen Kraft und Dynamik unterlegt, die nicht nur mitreißt sondern auch erschüttert.

Wie lange haben Sie die „Carmina“ geprobt?

Die erste Probe fand Anfang Januar statt. Die Sängerinnen und Sänger haben die Töne ihrer Stimme sukzessive selbständig gelernt. In den Proben haben wir dann vor allem das manchmal komplizierte rhythmische Geflecht zusammengesetzt.

Wie erleben Sie die Arbeit mit einem so großen Chor?

Der „Kern“-Chor Cantabile besteht aus leistungswilligen und leistungsfähigen Menschen. In den elf Jahren, in denen ich ihn nun leite, sind wir sehr eng zusammengewachsen. Die Sänger und Sängerinnen wissen, worauf ich Wert lege – und sie können dies gut und schnell umsetzen. Das sehe ich als Voraussetzung, um so ein Meisterwerk aufführen zu können. Das Werk wäre für einen Chor mit 30 Mitgliedern aufgrund der großen Dynamik nicht sinnvoll aufführbar. Die hinzugekommenen Projektsänger sind sehr gewissenhaft und fügen sich sehr gut in den Klang des Chores ein. Erstaunlich schnell konnte ich einen homogenen Chorklang mit diesem Chor gestalten.

Die Carmina werden oft szenisch und auch mit großem Orchester gezeigt. Sie leiten eine schlankere Version – ohne Bilder, mit Klavieren und Schlagwerk. Was ist der Reiz der „kleinen Fassung“?

Diese Fassung wurde von Wilhelm Killmayer, einem Schüler Orffs, erstellt. Orff hat diese Fassung autorisiert. Er wollte das Werk damit auch kleineren Ensembles zugänglich machen. Dabei geht der Reiz nicht verloren. Vielmehr ist durch das reduzierte Instrumentarium an einigen Stellen transparenteres und intimeres Musizieren möglich. Die zwei D-Flügel und die fünf Schlagzeuger bringen eine nahezu orchestrale Kraft zustande.

Was wünschen Sie sich für Samstagabend?

Eine Aufführung, die die Zuhörer fesselt, berührt, erschüttert und ihnen lange in Erinnerung bleibt.