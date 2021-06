Camper versteigert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Reisemobilhersteller Carado hat ein modernes Konzeptfahrzeug entwickelt, welches im Rahmen einer eBay-Charity-Auktion zugunsten von „Ein Herz für Kinder“ versteigert wurde. Bis zum 07. Juni konnte auf das Einzelstück geboten werden. Hintergrund der Entstehung des Showcars war eine Studie, die Carado 2019 gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Dynata durchgeführt hat. Geschäftsführer von Carado Julian Manz freut sich über die Versteigerung: “Nachdem wir unser Konzeptfahrzeug auf dem Düsseldorfer Caravan-Salon zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentierten, erreichten uns so viele Kaufanfragen von Interessenten, dass wir uns etwas Besonderes überlegen mussten. Denn wir wollten allen eine gleiche Chance bieten und den Erwerb so fair wie möglich gestalten. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir die Lösung dafür in Form einer Versteigerung zugunsten von “Ein Herz für Kinder” gefunden haben und das alles auch noch für einen guten Zweck. Besser geht's nicht!”

Was sich die Deutschen von ihrem Reisemobil wünschen: “Wir sind immer bestrebt noch besser auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen, von ihnen zu lernen und uns weiterhin zu steigern”, sagt Julian Manz, Geschäftsführer von Carado. Um das zu erreichen, befragten Carado und Dynata die Deutschen nach ihren genauen Wünschen und Anforderungen an ihr Freizeitfahrzeug und was bei einem perfekten Reisemobilurlaub auf keinen Fall fehlen darf. Vor allem funktional sollte das Wohnmobil sein, das war den befragten Personen besonders wichtig. 88 Prozent wünschten sich eine praktische Aufteilung, 80 Prozent einen geräumigen Innenraum und 65 Prozent erwarteten in ihrem Fahrzeug eine umfangreiche Ausstattung. Die Vorlieben der Befragten teilten sich außerdem in die drei Bereiche „Aktiv sein“, „Entspannen“ und „Genießen” auf.

Funktionalität und Flexibilität sind in einem integrierten Wohnmobil vereint. Die Resultate dieser Untersuchung hat Carado in einem durchdachten, einzigartigen und flexiblen Konzeptfahrzeug, das all diesen Ansprüchen gerecht wird, umgesetzt: Ein integriertes Wohnmobil mit einer durch die Hintertür begehbaren, großen Heckgarage, ein geräumiges Bad- und Küchenkonzept sowie zahlreiche funktionale Ideen. Die Heckgarage, ein wahres Raumwunder, ist das Highlight des Fahrzeugs. Sie kann in drei unterschiedlichen Varianten genutzt werden: Family, Hund oder Sport.