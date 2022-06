Calmus Ensemble spielt mit verblüffender Leichtigkeit und subtiler Schönheit

Kann ein hochklassiges Vokalquintett einen Auftritt meistern, nachdem am Abend zuvor der Bass seine Stimme verloren hat? Nachdem vor etlichen Wochen der Bariton an Corona erkrankt ist, der geplante Auftritt in Leutkirch deswegen hat abgesagt werden müssen? Ja, mit Bravour. Vor allem als Quartett, Manfred Helmeke (Bass) oft nur brummbegleitend dabei, erst beim letzten Song mit Stimmeinsatz.

Das Coronavirus schlägt unbarmherzig zu, auch wenn wir es derzeit nicht wahrhaben wollen. Vor einigen Wochen ist Gründungsmitglied Ludwig Böhme (Bariton) an Corona erkrankt, Konzerte fallen aus. Das Leipziger Ensemble macht aus der Not eine Tugend, besetzt die Stimme mit dem jungen Bariton Jonathan Saretz. Der Wechsel wäre ohnehin im Herbst fällig gewesen, Calmus ist in der Verjüngungs-Kur. Erstaunlich, das Jonathan Saretz kein klassisches Gesangsstudium aufzuweisen hat, aber mehrmals Bundespreisträger bei „Jugend musiziert“ gewesen ist, viel Erfahrung in verschiedenen Chören gesammelt hat. Um nach dem Abi Medientechnik zu studieren.

Problem eins also gelöst. Anstelle des bisherigen Countertenors singt seit Anfang des Jahres bereits Maria Kalmbach (Alt), die langjährige Sopranistin Anja Pöche wird im Herbst durch eine junge Stimme ersetzt. Der Bass wird bleiben, so er seine volle Kraft wiedererlangt, wovon alle ausgehen. Helmeke hatte Anfang Juni eine Corona-Infektion, vermeintlich ausgeheilt – bis er am Samstag beim Auftritt in Scheidegg plötzlich stumm wird. Worst Case. Zum zweiten Mal das Konzert in Leutkirch absagen? Keinesfalls. Bis tief in die Nacht sitzen die Sängerinnen und Sänger zusammen, entwerfen ein neues Programm, auch mit neuen Stimmzuteilungen. Das mit verblüffender Selbstverständlichkeit funktioniert.

Zu fünft, der Bass brummelnd dabei, eröffnet das Ensemble mit einem Lied von Leonard Cohen den Sangesreigen. Vor fast vollem Haus, erstmals seit dem Corona-Lockdown. „Here it is“ heßt das Stück des Kanadiers, drei weitere werden im Laufe des Programms folgen, als Höhepunkt „Hallelujah“ zum Schluss. Die fünf legen subtil die spirituelle Essenz Cohens frei, zart und ergreifend. Beseelt kommt die „Die güldene Sonne“ von Paul Gerhardt, zu viert. Mit glänzendem Sopran „Gaude virgo, mater Christi“ von Josquin de Perez“ die Stimmen prachtvoll ineinander verwoben. Anton Bruckner, Felix Mendelsohn Bartholdy folgen, sensibel austariert. Viel Beifall.

Traurigkeit, Klage, bringen drei Lieder von Johannes Brahms. Liebe ohne glückliches Ende einer der beiden Songs von Henry Purcell. “Hush, no more“ wird zu einem der ergreifendsten Stücke des Abends. So schön kann Stille zwischen den Vokalen sein. No noise, no noise. Bei „Blackbird“ der Beatles übernimmt die Sopranistin die Leadstimme, Glanz und Empathie, die anderen drei untermalen dezent. Tinglingtingelin. Zum Abschluss nochmals alle fünf auf der Bühne, der Bass steigt erstmals voll ein. Langer ehrlicher Beifall, Bewunderung. VHS-Leiter Karl-Anton Maucher überreicht Sonnenblumen. Als einzige Zugabe stimmen die Sängerinnen und Sänger „Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius an. Innig, zu Herzen gehend. Eines der schönsten Lieder der Deutschen.