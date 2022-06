Calmus Ensemble bittet zu einer Chorreise um die Welt

Das Calmus Ensemble ist zum dritten Mal zu Gast in Leutkirch: Nach zwei coronabedingten Verschiebungen gastiert das Leipziger Vokal-Ensemble am Sonntag, 26. Juni, um 18 Uhr mit seinem Programm „So klingt die Welt!“in der Reihe „Leutkircher Klassik in der Festhalle.

Die Abendkasse in der Festhalle Leutkirch ist ab 17 Uhr geöffnet. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info, Marktstraße 32, Telefon 07561/87154, oder online beim Ticketdienstleister Reservix, www.reservix.de.

In einem kontrast- und abwechslungsreichen Programm präsentiert das Leipziger Vokal-Ensemble Chorsätze der Renaissance und der Romantik von Monteverdi, Brahms und Mendelssohn und stellt diesen moderne Songs von Sting, Leonard Cohen, Freddy Mercury, Bobby McFerrin und Georg Kreisler gegenüber. Calmus lädt ein zu einer Vokalreise um die Welt, wie es in einer Ankündigung der Volkshochschule heißt.