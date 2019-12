BW-Bank Allgäu spendet 3500 Euro an die SZ-Nothilfe

Die BW-Bank am Standort Allgäu verzichtet auch in diesem Jahr bewusst auf Weihnachtsgeschenke für ihre Kunden und Geschäftspartner und unterstützt stattdessen die SZ-Nothilfe, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit der Weihnachtsspende in Höhe von 3500 Euro greift die Bank dem Verein bei seiner ehrenamtlichen Arbeit unter die Arme. „Mit ihrem großen Engagement stehen die zahlreichen Ehrenamtlichen der SZ-Nothilfe vielen Menschen hier im Allgäu zur Seite“, sagt Hubert Reisacher, Leiter der Niederlassung Unternehmenskunden Allgäu, bei der Übergabe des Spendenschecks.

Die SZ-Nothilfe konnte in den vergangenen Jahren zahlreichen Menschen, die im Landkreis Ravensburg in Not geraten sind, helfen. „Mit der Weihnachtsspende möchten wir unseren Teil dazu beitragen, dass die SZ-Nothilfe noch vielen Menschen hier in der Region helfen kann“, meint Klaus Namer, Leiter Privatkunden/Privates Vermögensmanagement der BW-Bank in Leutkirch.

Gerade wenn eine staatliche Unterstützung nicht möglich ist, springt die SZ-Nothilfe ein. Sie bewahrt dann Menschen unter anderem vor der Obdachlosigkeit und stellt ihnen dringend benötigte Alltagsgegenstände wie Möbel, Waschmaschinen, Spülbecken oder andere Dinge, zur Verfügung. „Oftmals bezahlen wir auch Stromrechnungen, die von den Leuten einfach nicht mehr bezahlt werden können“, erzählte Tobias Pearman, Geschäftsführer der „Schwäbischen Zeitung“ Leutkirch, bei der Spendenübergabe.