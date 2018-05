Busverkehr im Stundentakt

Im Verkehrskonzept für den Ferienpark Allgäu im Urlauer Tann nahe Leutkirch spielt in allen Planungen sowohl des Betreibers Center Parcs als auch der Stadt Leutkirch der öffentliche Nahverkehr eine Schlüsselrolle. Ziel ist, auf der Verbindung zwischen Leutkirch und Isny tagsüber einen Stundentakt einzuführen. Im Park soll deshalb eine neue Haltestelle eingerichtet werden.

Noch sind die Verhandlungen nicht endgültig abgeschlossen. „Wir halten an dem Ziel eines Stundentakts fest“, betont aber der Leutkircher Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle. Ein Detail, das den Planern noch Kopfzerbrechen bereitet, konzentriert sich auf den Freitag, erfahrungsgemäß der Hauptanreisetag für Parkgäste. Ziel ist, dass die Busse im Park vor dem Hauptgebäude einen Halt einlegen. Bei starkem Autoverkehr der anreisenden Gäste könnte aber der Fahrplan ins Wanken geraten. Als Option wird aktuell darüber diskutiert, ersatzweise in diesen Stoßzeiten vor dem Parkeingang eine Haltestelle einzuplanen.

Tagesbesucher aus der Region können damit klarkommen. Christoph Muth, der als Manager den Park leiten wird, betont allerdings, der Konzern setze bei seiner Kampagne, den Park zu buchen, auch auf attraktive Angebote mit öffentlichen Verkehrsmitteln. „Wir möchten verstärkt unsere Gäste für diese Alternative gewinnen.“ Ein verlässlicher Stundentakt insbesondere vom Leutkircher Bahnhof sei eine Grundvoraussetzung dafür, das Allgäu erst gar nicht mit eigenem Wagen anzusteuern.

In allen Diskussionen im Zusammenhang mit der Ansiedlung des Parks sind vor allem aus dem Raum Herlazhofen häufig Sorgen geäußert worden, der Autoverkehr auf der Landesstraße 319 zwischen der Autobahnanschlussstelle Leutkirch-Süd und dem Center-Parcs-Gelände führe zu erheblichen Belastungen der Anlieger. Diese beklagen aktuell schon wegen des Baustellenverkehrs eine stärkere Lärmbelastung als üblich. Auch Sicherheitsfragen standen mehrfach schon im Raum. Abhilfe sollen aber unter anderem neue Radunterführungen sowohl bei Herlazhofen als auch bei Haselburg schaffen. Dort mündet die L 319 in die L318 zwischen Leutkirch und Isny.

„Ein attraktives Netz an Verbindungen hilft den Erwartungen in der Region“, glaubt Christoph Muth, wenn sich Gäste des Parks bei Ausflügen auf die nähere Umgebung konzentrieren möchten. So ein Angebot könnte zudem auch den Park für Tagesgäste attraktiver machen. Zumindest in Spitzenzeiten, wenn das Gros der 1000 angebotenen Ferienhäuser belegt sein sollte, dürften Parkmöglichkeiten in dem Urlaubsareal knapp sein.

Neues Radwegekonzept

Sowohl für die Parkgäste als auch für Tagesausflügler wird derzeit aber auch am Feinschliff für ein Radwegekonzept gearbeitet, das bis zu der für den Oktober geplanten Eröffnung stehen soll. Immerhin wird Center Parcs im eigenen Verleih rund 1200 Fahrräder für alle Altersklassen, sportlich ambitionierte oder nur am Genussradeln interessierte Urlauber bereithalten. Allein das parkinterne Netz umfasst frühere Straßen und Wege auf einer Gesamtlänge von 26 Kilometern, die weitgehend aus der Zeit des Munitionslagers stammen.

Außer über den Haupteingang kann das Gelände per Rad an drei weiteren Durchlässen im Norden, im Osten und im Süden des Areals erreicht oder verlassen werden. Auch die Anbindung an den Allgäu-Bodensee-Radweg soll zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur intensiviert werden. Das Land unterstützt den Landkreis unter anderen mit einem Betrag in Höhe von 776 000 Euro zum Ausbau der K 8023 zwischen Hinznang und Frauenzell. Ein Radweg gehört dazu.

„Uns geht es bei allen Planungen darum, das Allgäu von seiner schönen Seite zu zeigen“, sagt Hans-Jörg Henle. Naturerlebnis anstatt Verkehrsinfarkt. Bewegung anstatt Trägheit hinter dem Fahrzeuglenker. Oder eine ordentliche Busverbindung. Bislang orientierte sich der Fahrplan etwa der „Eschachlinie 7551“ stark auch an Ferienterminen und an Schultagen. Urlaubsgäste aber werden genau dann, trotz aller von Bundesland zu Bundesland unterschiedlicher Ferienkalender, im Allgäu eintreffen.