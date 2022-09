Bunte Installation entführt in eine fiktive fantastische Welt

Die Skulptur „Dufomurs Last Combastion“ des jungen unkonventionellen Bildhauers Florian Rautenberg aus Legau/Greiters musste in einem geschützten Raum, im Innenhof des Gotischen Hauses, aufgestellt werden, da Kinder zu sehr motiviert würden, seine Arbeit als Spielgerät zu benutzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit seiner Installation bewegt sich Florian Rautenberg zwischen Kinderwelt, was nicht zuletzt durch die poppige Farbgebung des vielteiligen Werkes zustande kommt, und besinnlichem Hintergrund. Erste emotionale fröhliche Eindrücke reiben sich nach genauerem Hinsehen mit nachdenklichen Vorstellungen. Es tauchen Bilder von Kriegsgerät auf, wie Kanonen, Spieße, Wegsperren, sodass in diesem mittelalterlichen Innenhofambiente die Bilder einer Verteidigungsanlage wach werden können.

Mit seinen kreativen Werken regt der junge Bildhauer, der sich auch mit Malerei und Zeichnungen beschäftigt, die Fantasie der Betrachter an und entführt sie in fiktive, fantastische Welten.