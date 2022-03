Bunte Banner und Steine gegen Rassismus

Das Jugendhaus Leutkirch beteiligt sich am Internationalen Aktionstag gegen Rassismus und möchte mit Jugendlichen Banner und Steine gestalten. Das Team ging bereits Steine sammeln, damit am 15. März ab 14 Uhr im Jugendhaus diese mit persönlichen Botschaften beschriftet oder bemalt werden können. Hiermit solle ein Zeichen für Menschenwürde, für ein gemeinsames Miteinander und gegen Rassismus gesetzt werden. Die gestalteten Botschaften werden am 21. März am Gänselieselbrunnen in Leutkirch niedergelegt. Alle Jugendlichen sind eingeladen, für Material ist gesorgt.

Der 21. März wurde von der UNO zum „Internationalen Tag zur Überwindung von rassistischen Diskriminierungen“ ausgerufen. In Deutschland wie auch weltweit nehmen verschiedene Organisationen und Einrichtungen den März als Anlass, um gegen Rassismus zu mobilisieren.