Bundesweite Schulgarteninitiative kommt ins Allgäu

Mit der Gemüse-Ackerdemie startet die Elobau Stiftung im nächsten Jahr in eine wirkungsvolle Partnerschaft zur Stärkung von Bildung für nachhaltige Entwicklung im württembergischen Allgäu und wird das Bildungsprogramm des gemeinnützigen Vereins Ackerdemia zur Umsetzung mit ausgewählten, engagierten Schulen fördern. Das teilt die Stiftung mit.

Unter enger fachlicher Begleitung entstehe an Schulen ein Schulacker, auf dem gesäht, gepflegt und auch geerntet wird. So lernen Kinder und Jugendliche, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie viel Arbeit in ihnen steckt. Mehr noch: Der eigene Gemüseanbau sensibilisiert sie auf spielerische Weise für eine gesunde Ernährung – wächst doch mit dem Gemüse die Begeisterung für Lebensmittel und Natur.

Teilnehmende Schulen können von Beginn an auf die tatkräftige Unterstützung der Gemüse-Ackerdemie zählen: von der Suche nach einer Ackerfläche über das Einrichten von Beeten bis zu gemeinsamen Pflanzterminen. Über Fortbildungen, wöchentliche Acker-Infos und eine exklusive Online-Wissensplattform erhalten Pädagogen und Kinder wertvolles Wissen zum ökologischen Gemüseanbau. Nach spätestens vier Jahren sollen Kinder, Jugendliche und Lehrer den Gemüseanbau weitgehend selbständig fortführen. Seit 2013 bietet Ackerdemia in diesem Kontext das ganzjährige Bildungsprogramm Gemüse-Ackerdemie an und hat seitdem rund 65 000 Kinder und Jugendliche an knapp 650 Lernorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreicht. Laut Mitteilung zeigen Erfahrungen an den bisherigen Lernorten, dass die teilnehmenden Kinder Erfahrungen fürs Leben machen. Das Programm sei daher eine Bereicherung des Schulalltags.