Bummeln, schlendern und in Ruhe stöbern

Während die Menschen in Baden-Württemberg am 15. August, arbeiten müssen, haben viele Besucher am Mittwoch, aus dem benachbarten Bayern, ihren Feiertag zu Mariä Himmelfahrt genutzt, um sich beim Grenzenlos-Einkaufstag, der vom Leutkircher Wirtschaftsbund organisiert wurde, im Städtchen umzuschauen.

Eingestellt auf diesen Tag, hatten sich zahlreiche Einzelhändler mit den verschiedensten Sonderaktionen und Schnäppchen für die Besucher. Ein Angebot, das zog. Auch die Leutkircher Gastronomie konnte sich nicht beklagen. Für viele Anbieter, ein Tag wie jeder andere, für andere wiederum ein Tag der Bereicherung. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Umsatz und hatte den Eindruck, dass bei uns viele fremde Gesichter eingekauft haben“, sagte Spielwarenhändler Burkhard Zorn. Jürgen Oberem, Inhaber des gleichnamigen Leutkircher Modehauses erklärte: „Es sind schon viele Leute gekommen, die sonst nicht bei mir einkaufen. Ich bin jedenfalls zufrieden mit dem Umsatz des heutigen Tages, habe mir aber auch nicht mehr erwartet. Außerdem habe ich festgestellt, dass etwa 70 Prozent der Kunden aus dem bayrischen Nachbarland gewesen sind“. Ähnlich sieht das auch Leder-Basarbesitzer Stefano Netti, der sich sehr über die Nachfrage in seinem Geschäft freute: „Ich bin vor lauter Kunden nicht mal zum Mittagessen gekommen. Und das an einem Mittwoch, an dem wir normalerweise geschlossen haben. Unsere Kunden haben sich jedenfalls begeistert von Leutkirch als Einkaufstadt gezeigt“. Melchior Haag, vom gleichnamigen Fotogeschäft antwortete auf die Zufriedenheitsfrage kurz und bündig: „Ich habe jetzt keine Zeit, mein Laden ist voll“. Ähnlich sah die Besucherfrequenz auch Paolo Nard, Inhaber des Eiscafés Venezias. Er meinte: „Wir sind hier heute nur am Arbeiten“. Gastronom Raphael Notz, Inhaber des „Blauen Affen“, zeigte sich zunächst Kritisch freute sich anschließend aber über das Ergebnis: Heute morgen habe ich gedacht, Bayern hat die Grenzkontrollen wieder zugemacht. Ab dem Mittagstisch lief es hier aber super“. Lediglich Alexandra Hoff, Filialleiterin der Parfümerie Bittel, war etwas enttäuscht: „Ich habe zwar gesehen, dass die Straße gut frequentiert ist, aber bei uns im Laden ist nicht viel los gewesen“. Optik Kastelberger wollte sich zum Geschehen nicht äußern. Die Gäste zeigten sich jedenfalls recht zufrieden. So erklärte Anton Kohler aus dem bayrischen Sulzberg: „Ich kenne Leutkirch, da ich ab und zu mit der Stadtverwaltung zu tun habe. Leutkirch ist ein kleines nettes Städtchen, mit vielen alten Gebäuden und noch mehr Wirtschaften. Hunger habe ich immer und Einkaufen tue ich hier gerne“. Conny Matthes aus Wuchzenhofen erklärte: „Ich habe Urlaub und wollte mich heute hier einfach mal umschauen. Mir hat Leutkirch immer schon gut gefallen, deshalb bin ich auch schon vor Jahren von Weitnau, hierhergezogen“.

Kinderprogramm kommt gut an

Eines ist jedenfalls sicher, das vom Wirtschaftsbund organisierte Kinderprogramm kam gut an. So herrschte bereits morgens auf der Bühne vor dem Rathaus, volle Aktion. Da wurde nicht nur gebastelt, geschminkt und eifrig gespielt, sondern auch auf Anleitung von Gauklern über ein Seil geschwebt. Eine Spritzwand der Jugendfeuerwehr, an der sich selbst Windelträger beteiligten, rundete das Angebot ab. Des Weiteren konnten sich die Kinder in der Kreativ-Werkstatt vor der Dreifaltigkeitskirche, ihrer Kreativität so richtig freien Lauf lassen. Ein Angebot, das offensichtlich nicht nur Knirpse große Freude bereitete, sondern auch deren Väter und Opas. „Wir sind mit dem Erfolg des Tages zufrieden. Es sind viele Leute gekommen und die Kinder hatten ordentlich Spaß“, so Robert Wünsche. Stellvertretender Vorsitzender des Leutkircher Wirtschaftsbundes.