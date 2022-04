Bürgerstiftung Leutkirch erhält Gütesiegel

Die Bürgerstiftung Leutkirch im Allgäu ist erneut mit dem Gütesiegel für Bürgerstiftungen ausgezeichnet worden. Das teilt die Stiftung in einem Schreiben mit.

Die Prüfung der Unterlagen sowie die Entscheidung über die Vergabe des Siegels erfolgt durch eine unabhängige Jury aus erfahrenen Bürgerstiftern und Bürgerstiftungsexpertinnen. Für eine erfolgreiche Bewerbung müssen Bürgerstiftungen neben der Zweckvielfalt und der lokalen Ausrichtung der Stiftungsarbeit insbesondere die Unabhängigkeit der Stiftung von politischen Gremien und einen strategischen Aufbau des Stiftungskapitals nachweisen. Diese und weitere Kriterien sind in den „Zehn Merkmalen“ festgeschrieben, die sich Bürgerstiftungen seid rund 20 Jahren als Qualitätsmerkmal selbst auferlegt haben.

„Bürgerstiftungen sind eine Möglichkeit, das Miteinander vor Ort zu stärken. Gesellschaftliche Herausforderungen wie beispielsweise die Corona-Pandemie führen uns deutlich vor Augen wie wichtig es ist, zusammenzuhalten und Verantwortung füreinander zu übernehmen. Die mit dem Gütesiegel festgeschriebenen Standards schaffen eine wichtige Grundlage, um die Bürgerstiftungen bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe bestmöglich zu unterstützen“, so Prof. Burkhard Küstermann, Vorsitzender der Gütesiegeljury.

Das Gütesiegel steht für Qualität und Transparenz im lokalen bürgerschaftlichen Engagement, berichtet die Bürgerstiftung Leutkirch in ihrem Schreiben weiter. Seit 2003 verleiht der Bundesverband Deutscher Stiftungen das Siegel an Stiftungen, die den sogenannten „Zehn Merkmalen einer Bürgerstiftung“ entsprechen. Aktuell tragen 263 der rund 420 Bürgerstiftungen in Deutschland diese Auszeichnung. Stiftungsratsvorsitzender, Hans-Jörg Henle und Vorstandsvorsitzender Rudolf Dentler der Bürgerstiftung Leutkirch freuen sich sehr über die Auszeichnung. Dieses unabhängige Qualitätssiegel dokumentiere der Bürgerstiftung Leutkirch eine hervorragende Arbeit, heißt es in dem Schreiben weiter.

Rudolf Dentler berichtet: „Die Bürgerstiftung konnte im vergangenen Jahr wieder viel Gutes tun. 18 Projekte konnten mit einer Spendensumme von über 17 500 Euro unterstützt werden.“ Auch konnte mit der jährlichen Weihnachtsaktion bedürftigen Familien unter die Arme gegriffen werden. Dem Hospiz „Ursula“ Leutkirch kommt eine finanzielle Beteiligung zu. Dentler freut sich besonders, dass in 2021 über 20 Schulklassen in den Genuss von gesponserten Kinderkonzerten mit klassischer Musik durch ortsansässige Profimusiker durchgeführt werden konnten. „Mit dieser Konzertreihe konnte die Bürgerstiftung Leutkircher einer bereits verstorbenen Stifterin einen großen Wunsch erfüllen“, ist sich der Stiftungsvorsitzende sicher.