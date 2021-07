Der Leutkircher Gemeinderat tagt in öffentlichen Sitzung am Montag, 12. Juli, um 18 Uhr in der Festhalle Leutkirch. Auf der Tagesordnung steht auch eine Bürgerfragestunde. Weitere Themen, die behandelt werden, sind unter anderem der Einsatz von Recyclingbaustoffen im Straßenbau und Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen.