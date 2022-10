Bühne in Tautenhofen wird wieder mit Leben gefüllt

Der Vorhang der Bühne im Kultur- und GemeindeTREFF Tautenhofen öffnet sich an folgenden Terminen: 12., 13., 18., 19., 20., 25. und 26. November um jeweils 20 Uhr sowie am 13. November um 14 Uhr (Familien- und Seniorenvorstellung). Kartenvorbestellung unter 07561 / 39 64 bei Tobias Gröber täglich zwischen 18 und 20 Uhr oder per E-Mail an:

Die Pause war lang. Auch für den Theaterverein Tautenhofen-Heggelbach. Aber jetzt geht es wieder los. Endlich darf wieder gespielt werden. Endlich kann die Bühne wieder mit Leben gefüllt und das Publikum begeistert werden.

Mit Elan sind laut Ankündigung zehn Spieler in die Proben für das aktuelle Stück „Zapp Zarapp“ von Markus Scheble und Sebastian Kolb gestartet. Wie immer möchte der Theaterverein mit spielerischem Können, Witz und Bühneneffekten die Zuschauer in den Bann ziehen, heißt es in der Pressemitteilung. Das in diesem Jahr ausgewählte Stück „Zapp Zarapp“ scheint dafür bestens geeignet: Es geht um Liebe, Eifersucht und allerhand Verwechslungen. Die richtige Rollenbesetzung, gelungene Ausarbeitung der Szenen durch Spielleiter Thomas Schönenberger sowie technischen Überraschungen von Tobias Gröber geben dem Stück die typische „Tautenhofer Note“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der marode Gasthof „Zur Goldenen Sau“ hat seine besten Jahre hinter sich – genauso wie die Ehe der Wirtsleute Sepp (Thomas Schönenberger) und Marlies (Daniela Kraus). Vor lauter Frust und fehlendem Geld für die Renovierung jagt ein Streit den anderen. Für die Stammgäste des Lokals (Bruno Dieing, Daniel Heinz, Anne Lau, Simone Thieme, Monika Heinz jun.) wird dieser Zustand langsam unerträglich. Einen möglichen Ausweg aus der finanziellen Misere bietet der lokale Brauer (Hermann Lau), der eine Investition allerdings vom Aufstieg des örtlichen Fußballvereins abhängig macht. Da der Gasthof zugleich Vereinslokal der Fußballer ist, wäre die Renovierung auch für den Trainer Otto (Klaus Gröber) ein Segen. Als die Situation zwischen den Wirtsleuten eines Tages zu eskalieren droht, schaltet sich der Geist der Urgroßmutter (Monika Heinz sen.) ein: Und „Zapp Zarapp“ ist für die beiden alles plötzlich ganz anders …